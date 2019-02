Giochi | ecco che cosa ha deciso l' Agcom sugli sponsor di Chievo | Lazio | Torino e Roma

Games With Gold febbraio 2019 : ecco i Giochi gratuiti per Xbox : 31/01/2019 Scienza e tecnologia I quattro titoli scelti sono Bloodstained: Curse of the Moon, Super Bomberman R, Assassin's Creed Rogue e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Microsoft ha annunciato i Games With ...

Sony annuncia i PlayStation Plus di febbraio 2019 : ecco quali sono i Giochi gratis : Dopo i Games With Gold targati Microsoft, ora è la rivale Sony ad annunciare i giochi PlayStation Plus di febbraio 2019. Il colosso giapponese va quindi ad illuminare il futuro dei suoi fedelissimi, in possesso di PS4, PS3 o della console portatile PS Vita. Come di consueto, anche il prossimo mese gli utenti potranno scaricare dal PlayStation Store una selezione di videogiochi gratuiti, da collezionare nella propria libreria digitale. Per farli ...

Giochi : giovani - curiosi e influenzati dalla tv - ecco i nuovi giocatori (2) : (AdnKronos) - Un giovane su tre è consapevole che giocare implica una perdita di denaro, tant’è che tre su dieci hanno dichiarato di essere tornati a giocare per cercare di recuperare i soldi persi. Il 14% pensa che il gioco dia dipendenza, tuttavia decide lo stesso di praticarlo. Il motivo? Semplic

Giochi : giovani - curiosi e influenzati dalla tv - ecco i nuovi giocatori : Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 metà dei giovani tra i 14 e i 19 anni ha giocato d’azzardo; poco meno di un minorenne su due ha avuto almeno un’occasione gioco; il 6 per cento ha sviluppato pratiche di gioco problematiche, con ripercussioni sulla vita e sui rapporti interpersonali. Questa la

Microsoft : ecco la visione dell'azienda per il "Netflix dei videoGiochi" : Il CEO Microsfot Satya Nadella, in occasione di un'intervista con la stampa, ha parlato della sua visione e delle ambizioni della compagnia nei campi che vanno al di la del software aziendale. In parole povere si è parlato dell'ambiziosa spinta della società verso lo streaming dei videogiochi, il così detto Project xCloud, riporta Businessinsider.L'idea di base è semplice: la possibilità di poter usufruire di grandi titoli, di grande successo, ...

Un Nintendo Switch come televisore : ecco l'idea di un appassionato di design e videoGiochi : A volte è davvero sorprendente vedere cosa possa nascere dall'ingegno degli appassionati quando messi a confronto gli uni con gli altri. come riporta Dualshockers infatti su Reddit un utente appassionato di videogiochi e, a quanto pare, anche di fai-da-te, è riuscito a trasformare la sua televisione in un gigantesco Nintendo Switch.Per la precisione egli ha costruito con le proprie mani due giganteschi Joy-Con che fungono da scaffali in cui ...

Nintendo domina su Amazon : ecco la classifica dei videoGiochi più venduti sulla piattaforma nel 2018 : Nonostante il mercato digitale sia in costante crescita, le copie fisiche dei videogiochi sono ancora richiestissime e Amazon da tempo è diventato uno dei rivenditori preferiti dai giocatori. Proprio per questo può essere interessante andare a scoprire quali titoli sono stati i più venduti del 2018 sulla piattaforma, grazie a una classifica diffusa dallo stesso colosso dell'e-commerce e riportata da Siliconera. Curiosamente, la classifica è ...

Nintendo mette in mostra i videoGiochi indie per Switch : ecco la presentazione Nintendo Indie World 2 : Volendo ribadire il suo impegno nel supporto ai titoli Indie su Nintendo Switch, questa mattina Nintendo ha tenuto la presentazione Indie World 2 tutta dedicata al videogioco indipendente, mostrando anche qualche nuova produzione non ancora annunciata.Se alcuni dei videogiochi mostrati sono già usciti nel mercato occidentale (come Overcooked! 2), altri sono assolute novità, almeno per Nintendo Switch. Potete trovare la presentazione completa ...

La prova del cuoco - frecciatina di Claudio Lippi ad Elisa Isoardi : "Ecco perché te li Giochi tutti" : Il sapore dolce del compleanno di Elisa Isoardi celebrato ieri, 27 dicembre 2018 nella cucina de La prova del cuoco ha il retrogusto amaro di una battuta servita da Claudio Lippi, ospite della trasmissione che per diversi anni lo ha reso spesso conduttore in sostituzione di Antonella Clerici per alcune puntate dell'edizione 2012/13.Lippi (chiamato come terzo giudice d'eccellenza per la gara dei cuochi) entra nello studio seguito da un ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - Giochi - bonus auto e non solo. Ecco in pillole il maxiemendamento : Tutte le novità e le conferme della manovra nel maxiemendamento presentato dal governo E' cambiata ancora ieri la manovra per il 2019, passata dal Senato senza nemmeno un voto in commissione e con un ...

Solstizio d’Inverno 2018 : dall’architettura ai Giochi alle cerimonie - ecco come gli indigeni americani festeggiano il giorno più breve dell’anno : Il Solstizio d’Inverno avviene nello stesso momento per tutti, in ogni parte del mondo, e quest’anno nell’emisfero settentrionale si verifica proprio oggi, 21 dicembre, precisamente alle 23:23 (ora italiana). Il Solstizio d’Inverno si verifica ogni anno quando il sole raggiunge l’inclinazione di -23,5°C, ossia quando il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole, determinando le minori ore di luce solare dell’anno. Durante il Solstizio ...

La ludopatia può attendere. Ecco la proroga dei contratti di pubblicità dei Giochi d'azzardo : Il decreto Dignità era stato annunciato, tra le altre cose, come un provvedimento che avrebbe contrastato, in maniera decisa, la ludopatia. E in particolare la pubblicità del gioco d’azzardo. L’articolo 9 comma 1 prevedeva infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2019, il divieto per le aziende del settor

Ecco i Giochi al momento disponibili sullo store di Epic Games : Epic store è finalmente disponibile ed è già online la lista dei primi titoli che sono disponibili sullo store digitale che punta ad essere il diretto concorrente di Steam che fino a qualche tempo fa aveva campo libero nel settore. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la lista comprende nuovi titoli di Supergiant (Bastion), Giant Squid (Abzû) e molti altri, che potete trovare qui sotto. In generale abbiamo un mix di vecchio e nuovo tra ...