ilnapolista

: Gazzetta: “Napoli, zero gol nelle ultime tre trasferte, quanti errori a Firenze” “Non hanno giustifica­zioni gli er… - napolista : Gazzetta: “Napoli, zero gol nelle ultime tre trasferte, quanti errori a Firenze” “Non hanno giustifica­zioni gli er… - Franco19586836 : @tuttonapoli Se la Juve vince non meritando e il Napoli pareggia dominando cosa si può dire. Dalla gazzetta è pacifico leggerla così. -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Laa proposito di Fiorentina-Napoli finita 0-0.“Tornando alla sfi­da del Franchi, invece, i rim­pianti sono tutti del Napoli. Capace di costruire almeno sette limpide occasioni da gol e di non riuscire a scaraventare in rete neppure un pallone. Certo, stavolta il giovane Lafont ha compiuto alcuni interventi mira­colosi. Ma non hanno giustifica­zioni gliin fase conclusiva di gente del­l’esperienza di Mertens, Insigne, Zielinski. Dello stesso Milik entrato nel fi­nale. Nell’ultimo colpo serviva un pizzico di catti­veria in più”.E poi un bilancio delletreIl Napoli ha raccolto due puntitredi campionato, senza segnare ne­ anche un gol. Con questi numeri è complicato sognare lo scudetto.L'articologoltresembra essere il primo ...