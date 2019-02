Bilancio delle Terme in ritardo | ora i 5 Stelle suonano l' allarme

Diga crollata in Brasile : il Bilancio delle vittime sale a 150 : Si aggrava sempre più il bilancio delle vittime del crollo della Diga di Brumadinho, nel Minas Gerais (Brasile): secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, i morti sono 150, mentre sono 134 i corpi identificati (altri 16 sono in corso di riconoscimento). Aggiornato anche il numero di dispersi: 182, tra cui 55 dipendenti della Vale e 127 tra lavoratori dell’indotto e residenti dell’area colpita dall’inondazione delle acque ...

Crollo diga in Brasile : il Bilancio delle vittime sale a 142 : In Brasile, a seguito del Crollo della diga di rifiuti minerali della Vale a Brumadinho, nel Minas Gerais, il bilancio delle vittime continua ad aumentare: i vigili del fuoco riportano 142 morti – dei quali 122 identificati – e 194 dispersi. Circa 400 soccorritori partecipano alle ricerche lungo il percorso creato dall’onda di fango e rifiuti creata dal Crollo della diga. L'articolo Crollo diga in Brasile: il bilancio delle ...

Diga crollata in Brasile : il Bilancio delle vittime sale a 121 - ricerche sospese per maltempo : Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del crollo della Diga a Brumadinho, nel Minas Gerais (Brasile): le vittime confermate finora sono 121, e i dispersi 226, lo ha confermato un portavoce dei vigili del fuoco. La pioggia abbattutasi nell’area ha costretto le squadre di soccorso ad interrompere le ricerche di ulteriori vittime: le operazioni ricominceranno non appena le piogge diminuiranno di intensità. Dei 121 corpi finora ...

Ondata di freddo record negli USA : impiegato FedEx ucciso dal gelo - sale a 23 il Bilancio delle vittime : sale a 23 il numero delle persone morte a causa delle temperature polari che hanno investito gli Stati Uniti: un impiegato FedEx di 69 anni è stato trovato morto all’esterno di un centro di smistamento a East Moline in Illinois, sarebbe vittima del gelo (la colonnina di mercurio in zona era scesa fino a -36°C). Solo ieri nella contea di Cook in Illinois sono morte 3 persone: un 92enne e due donne di 62 e 73 anni. L'articolo Ondata di ...

Diga crollata in Brasile : il Bilancio delle vittime sale a 115 : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del crollo della Diga verificatosi il 25 gennaio a Brumadinho, in Brasile: sono 115 i morti e 249 i dispersi. Centinaia di vigili del fuoco e di soldati sono impegnati nelle operazioni di soccorso e ricerca dopo il crollo della Diga di Corrego do Feijao del colosso minerario Vale. Brumadinho è un comune di 39mila abitanti situato a 60 km da Belo Horizonte, la capitale di Minas Gerais. L'articolo ...

Inondazioni in Indonesia : sale a 59 il Bilancio delle vittime : Continua ad aggravarsi il bilancio ufficiale delle vittime del maltempo in Indonesia: almeno 59 persone hanno perso la vita a causa di frane e Inondazioni. Secondo i dati forniti dall’agenzia nazionale di gestione delle catastrofi, rimangono ancora 25 dispersi. Almeno 3.400 le persone evacuate per piogge torrenziali e venti forti a sud dell’isola di Celebes: numerosi villaggi sono stati sommersi dall’acqua in 12 distretti. Le ...

Maltempo Europa : migliaia di persone isolate in Austria - continua a salire il Bilancio delle vittime della neve [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Cortona : Bilancio delle Festività 2018 con risultati eccezionali : Abbiamo consolidato eventi storici quali la "Colazione al MAEC", gli spettacoli al teatro Signorelli, il festival Cortobuskers, e i nuovi arrivati quali Cortona Dream Light e il Winter Park hanno ...

Maltempo in Europa : Austria sepolta dalla neve - Germania travolta da forti tempeste. Il Bilancio delle vittime sale a 14 [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

Turchia : nave affonda nel Mar Nero - il Bilancio delle vittime sale a 6 : E’ di 6 morti il bilancio dell’affondamento di una nave cargo a largo delle coste turche del Mar Nero: secondo l’agenzia di stampa Anadolu, che cita il governatore della provincia Samsun, 7 delle 13 persone a bordo dell’imbarcazione “sono state tratti in salvo“. Secondo le prime informazioni a bordo si trovavano 9 cittadini ucraini, 2 azeri e 2 russi. Ignote al momento le cause del naufragio. L'articolo ...

Indonesia - sale a 31 il Bilancio delle vittime della frana nella Giava Occidentale - : Sono salite a 31 le vittime della frana che il 31 dicembre ha colpito la provincia Indonesiana di Giava Occidentale. Lo riporta oggi il quotidiano Jakarta Post. "Le squadre di ricerca e soccorso ...

Albania : Bilancio del ministro delle Finanze uscente - 2018 un anno di successo per l'economia : Tirana, 04 gen 17:35 - , Agenzia Nova, - Il 2018 è stato un anno di successo per l'economia dell'Albania: lo ha dichiarato oggi il ministro uscente delle Finanze e Economia, Arben... , Alt,

Palazzo crollato in Russia - sale il Bilancio delle vittime : 37 morti - ancora 4 dispersi : sale ancora il bilancio delle vittime del crollo di un Palazzo residenziale nella città in Russia di Magnitogorsk, nella parte meridionale degli Urali. I soccorritori, al lavoro senza sosta dal giorno della tragedia, hanno recuperato altri corpi. Al momento risultano ancora disperse quattro persone.Continua a leggere

Russia - palazzo crollato a Magnitogorsk : il Bilancio delle vittime sale a 37 : Si è aggravato il bilancio delle vittime del crollo avvenuto lunedì scorso in Russia, in un palazzo residenziale nella città russa di Magnitogorsk, nella parte meridionale degli Urali. Al momento le vittime sono 37. All’origine della tragedia un’esplosione probabilmente causata da una perdita di gas. L'articolo Russia, palazzo crollato a Magnitogorsk: il bilancio delle vittime sale a 37 sembra essere il primo su Meteo Web.