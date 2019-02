Scuola | Bussetti | Più impegno al Sud Di Maio | Dal ministro una

Bussetti : «Non sono antimeridionale Ma sulla Scuola è sbagliato chiedere soltanto risorse» : Hanno fatto sacrifici enormi per fare il lavoro più bello del mondo, quello di docente. Li rispetto e li ammiro». Però deve ammettere che sembrava scettico . Voleva spronare i meridionali a ...

Scuola - UDU : ‘Vergognose dichiarazioni del ministro Bussetti sul Sud Italia’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) in merito alle recenti dichiarazioni del ministro Bussetti sul ‘gap’ tra le scuole del nord e le scuole del sud. Comunicato UDU – “Ci vuole piu’ impegno, piu’ lavoro e sacrificio al Sud per recuperare il gap con il Nord, non piu’ fondi. Vi dovete impegnare forte, e’ questo che ci vuole”. Per la serie “la sparata del giorno” torna alla ...

Scuola - Di Maio : "Il ministro Bussetti ha detto una fesseria - chieda scusa" : "Se un ministro dice una fesseria sulla Scuola, chiede scusa. Punto". Lo scrive Luigi Di Maio dopo le parole del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sulle scuole del Sud. Venire in una delle aree più in difficoltà d'Italia a dire - usando il 'voi' - che per ridurre il gap nelle scuole del sud 'vi dovete impegnare di più' farebbe girare le scatole anche ad un asceta. Figurarsi gli insegnanti!", scrive il vicepremier e ministro dello ...

Scuola - ministro Bussetti : 'Al Sud non servono più fondi - ma più impegno' : Le dichiarazioni del ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, hanno causato la rabbia e l'indignazione di migliaia di docenti. Le frasi del ministro dell'istruzione, che ieri è stato in visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli, sono state definite sprezzanti dagli insegnanti. Secondo quanto riportato da il quotidiano La Repubblica, Il ministro avrebbe risposto alle domande di un giornalista di Nano. TV: quest'ultimo ha chiesto al ...

Scuola - ministro Bussetti : “Più fondi al Sud? No - impegnatevi di più”. De Magistris : “Vergogna” - M5s : “Chieda scusa” : Infuria la polemica sulla dichiarazione del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti rilasciata ieri durante la sua visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli. Il ministro leghista, alla domanda di un cronista di Nano.tv se servissero più fondi al Sud per recuperare il gap con le scuole del Nord, ha risposto: “No, ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte, questo ci vuole”. Non più fondi quindi ma ...

Scuola - Bussetti nella bufera : ‘Serve più impegno e sacrificio al Sud’ - la Gilda replica duramente : Polemica per alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, in merito all”impegno’ profuso dal personale scolastico nelle scuole del Sud. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è stato intervistato in occasione della sua visita in una Scuola di Afragola, località in provincia di Napoli. Il ministro, ai microfoni di NanoTV, rispondendo alla domanda del giornalista che chiedeva cosa ci ...

Aumento stipendio Scuola 2019 : importo confermato da Bussetti : Aumento stipendio scuola 2019: importo confermato da Bussetti importo Aumento stipendio docenti, parla il ministro Sono tantissime le novità attese nel mondo della scuola. Per esempio in molti si chiedono se e quando ci sarà il prossimo concorso per docenti. Alla stessa maniera gli stessi insegnanti e tutto il personale del mondo della scuola attende da tempo il rinnovo del contratto. Nel frattempo giunge una, parziale, buona notizia. Infatti ...

