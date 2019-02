Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità

Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione con Google Assistant e altre novità : Il team di Chrome OS ha dato il via al rilascio della versione 72, introducendo alcune interessanti novità. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Google Rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione con Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi Pixel : Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi smartphone e tablet Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL e Google Pixel C. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google prepara novità per Ricerca Google e rilascia il fix per il widget At a Glance dell’App Google beta : Google si è trovata costretta ad apportare diverse modifiche alle proprie politiche e nelle ultime settimane ne sta testando alcune relative a Ricerca Google L'articolo Google prepara novità per Ricerca Google e rilascia il fix per il widget At a Glance dell’App Google beta proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Android Studio 3.3 con diversi miglioramenti : Android Studio arriva alla versione 3.3, che porta con sé miglioramenti alla stabilità generale e risoluzione di bug; nuova interfaccia di feedback grazie a Project Marble. L'articolo Google rilascia Android Studio 3.3 con diversi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia le patch di sicurezza di gennaio per tutti i Pixel : Oggi è il primo lunedì di gennaio e questo significa che è tempo di nuove patch di sicurezza, almeno per i dispositivi di Google, nel caso specifico aggiornate appunto al mese di gennaio 2019. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di gennaio per tutti i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia un divertente Game of the Year che vi interrogherà sulle tendenze più importanti del 2018 : La settimana scorsa Google ha pubblicato il suo video Year in Search annuale per evidenziare i termini di ricerca più ricercati del 2018 e ha rilasciato oggi il "Gioco dell'anno" per testare la vostra conoscenza sulle tendenze di quest'anno. Questo Game of the Year è un quiz sulle tendenze di ricerca più popolari del 2018 che formula domande con più opzioni di risposta che aumentano di difficoltà round dopo round. L'articolo Google rilascia un ...

Google rilascia Playground 2.1 per tutti gli smartphone Pixel e annuncia Google Cloud Next 19 : Con la versione 2.1 Playground viene ora distribuita anche su dispositivi meno recenti come la prima e la seconda generazione di Google Pixel L'articolo Google rilascia Playground 2.1 per tutti gli smartphone Pixel e annuncia Google Cloud Next 19 proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Pixel Sounds 2.0 con nuove suonerie e una nuova interfaccia : Google rilascia la versione 2.0 di Pixel Sounds, con versioni aggiornate della suoneria, dei suoni di notifica e della sveglia. Al momento è disponibile solo per Google Pixel 3. L'articolo Google rilascia Pixel Sounds 2.0 con nuove suonerie e una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia ufficialmente Flutter - il rivoluzionario SDK cross-platform : Google rilascia la versione 1.0 di Flutter, l'SDK cross-platform Android-iOS che quindi esce finalmente dalla versione beta. L'articolo Google rilascia ufficialmente Flutter, il rivoluzionario SDK cross-platform proviene da TuttoAndroid.