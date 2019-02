Ex calciatore di 36 anni muore nel sonno

calciatore perde la testa : pugno all’arbitro dopo l’espulsione - Daspo di 5 anni : Nelle ultime ore è arrivato un Daspo di 5 anni emesso dal Questore di Cagliari nei confronti di un 37enne di Assemini (Cagliari). L’episodio è avvenuto lo scorso 13 gennaio ed in occasione della partita tra l’Ussana e la Polisportiva Senorbì, del Campionato Provinciale di II Categoria, Girone B, andata in scena alle 15 allo Stadio Comunale di Ussana. Il Calciatore si è reso protagonista di un grave episodio all’interno ...

Carlos Henrique Raposo - l'uomo che finse di essere un calciatore per 20 anni : Quando pensiamo ad una vita dedicata al calcio ci vengono subito in mente i nostri beniamini, come Messi e Cristiano Ronaldo, o le bandiere di casa nostra, come Del Piero, Totti o Zanetti. La storia di Carlos Henrique Raposo, però, è affine a questi grandi campioni soltanto per il tempo trascorso nell'ambito calcistico, 20 anni, ma assolutamente estraneo in quanto a prestazioni di rilievo. Raposo non sapeva giocare a calcio e non ha giocato a ...

Arda Turan a processo per molestie sessuali e ferite intenzionali : il calciatore rischia dai 3 ai 12 anni di carcere : Arda Turan in tribunale per il processo che lo vede imputato per aver rotto il naso al cantante turco Berkay ed aver molestato sessualmente la moglie di quest’ultimo Lo scorso ottobre Arda Turan si è reso protagonista dell’ennesimo capitolo infelice della sua vita. Dopo essere stato squalificato dal campionato turno per 16 giornate per aver strattonato un guArdalinee, il calciatore in prestito dal Barcellona al Basaksehir ha ...

Spagna : calciatore di 12 anni salva la vita a un avversario : A volte il calcio regala forti emozioni che possono andare al di là di una bella azione, di un goal acrobatico realizzato a pochi secondi dalla fine o di un rigore non concesso. È successo nei giorni scorsi in Spagna ed è una bella storia di amicizia, passione sportiva e correttezza umana. Una storia che vale la pena raccontare. Il protagonista è un giovane calciatore del San Fernando CD. Il suo nome è Cristian Fernandez e ha 12 anni, un ...

Spagna - calciatore eroe a soli 12 anni : durante una partita salva la vita all’avversario : Cristian Fernandez è un ragazzino di 12 anni con una grande passione, quella del calcio. Sembra più piccolo dei suoi coetanei quando scende in campo per disputare le partite, eppure ha appena dimostrato di avere un altruismo ed un sangue freddo non comune tra i giovani atleti di quell’età. L’episodio che ha portato tutta la Spagna a parlare del giocatore in erba è avvenuto qualche giorno fa, durante una gara della categoria Tercera Andaluza ...

Napoli - Antonio Vacca sotto shock : colpi di pistola contro l'auto e rapina ai danni del calciatore furioso sui social : Antonio Junior Vacca rapinato con tanto di colpi di pistola contro l'automobile nella quale si trovava: la Casertana manifesta solidarietà " Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere ...

Napoli - Antonio Vacca sotto shock : colpi di pistola contro l’auto e rapina ai danni del calciatore furioso sui social : Antonio Junior Vacca rapinato con tanto di colpi di pistola contro l’automobile nella quale si trovava: la Casertana manifesta solidarietà “Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa città abitata da gente di m… che prova solo invidia…da domani non metterò più nulla quindi se vedete la macchina sappiate che lo scemo di ...

Morto Pedro Manfredini - l'ex calciatore romanista aveva 83 anni : La Roma giallorossa piange la scomparsa di Pedro "Piedone" Manfredini. Il bomber argentino si è spento a 83 anni (era nato il 7 settembre 1935) ma la memoria delle sue gesta sportive rimarrà per sempre impressa nella storia romanista. Acquistato nel mese di giugno del '59 per la cifra di settantotto milioni di lire, Manfredini si tolse la casacca della Roma dopo aver collezionato 130 presenze e dopo aver mandato la pelle in rete ben 77 volte. ...

calciatore muore a 19 anni in un incidente - si era salvato dal naufragio della Costa Concordia : Marco Cogoni era cugino del piccolo Luca Pusceddu, morto su un campo di calcio qualche anno fa mentre faceva una rovesciata. Il giovane Calciatore viaggiava nella Ford Fiesta guidata dallo zio e finita in cunetta all'uscita di una curva a Quartu...Continua a leggere

Masinga - ex calciatore del Bari - muore a soli 49 anni : Una notizia terribile sta scuotendo il mondo del calcio: è morto Phil Masinga. In Italia, la Serie A lo ricorda soprattutto per aver militato in Salernitana e Bari. L'uomo era ricoverato da tempo in ospedale. Lutto nel mondo del calcio La notizia che Masinga ci ha lasciati è arrivata dalla Federazione sudafricana, che ha annunciato oggi il suo decesso. Secondo quanto riportato dai media locali, l'ex calciatore era malato da tempo, afflitto da ...

Phil Masinga morto - l'ex calciatore del Bari aveva solo 49 anni : Phil Masinga è morto a soli 49 anni. Il triste annuncio sulla scomparsa dell'ex calciatore è stato fatto dalla nazionale sudafricana attraverso un tweet sulla sua pagina ufficiale. Philemon Masinga , ...

morto Phil Masinga - ex calciatore di Bari e Salernitana in Serie A. Aveva 49 anni : Il calcio piange Philemon Masinga . L'ex calciatore di Bari e Salernitana è infatti morto a soli 49 anni : ad annunciarlo la Federazione calcistica sudafricana. Secondo i media locali, l'ex attaccante ...

Allenatore ed ex calciatore stroncato da un terribile male a soli 52 anni : ... così era soprannominato Cavalletti, ndr, - si legge in un post su facebook del Montefano - viene a mancare un pezzo del calcio montefanese, lui che del colore viola e della passione per questo sport ...

È morto a 49 anni Phil Masinga - ex calciatore di Serie A : Fra il 1997 e il 2001 giocò con Bari e Salernitana e fu l'autore del gol che qualificò il Sudafrica ai Mondiali per la prima volta