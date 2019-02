Balotelli torna a colpire | il Marsiglia vince grazie a Super Mario

Calciomercato - tutte le trattative : scatto Genoa per l’attacco e Balotelli può tornare in Italia - mosse di Spal ed Udinese : Ultimi giorni di Calciomercato caldissimi, le squadre di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi. Oggi l’incontro per mettere nero su bianco al trasferimento di Piatek dal Genoa al Milan, è tutto fatto manca solo la firma. Il Genoa si muove in entrata ed il nome in pole per l’attacco è quello di Marko Pjaca, accordo con la Juventus raggiunto per il calciatore che attualmente indossa la maglia della Fiorentina, ...

Mancini : 'La mia Nazionale è speciale. Quagliarella? Se segna così - lo convoco di corsa. Balotelli torna solo se merita' : Parola di Roberto Mancini, Ct dell'Italia che ai microfoni del Corriere dello Sport ha raccontato i suoi piani per il nuovo anno. "La mia Nazionale sulle tracce delle notti magiche del 1990" Dal 28 ...

VIEIRA SCARICA Balotelli : 'È STATO UN FALLIMENTO'/ Mario pronto a tornare in Italia? Costa pochissimo... : VIEIRA SCARICA BALOTELLI, 'è STATO un FALLIMENTO': Mario pronto a tornare in Italia già nel mercato di gennaio? Il costo del suo cartellino invoglia...

Calciomercato - Balotelli vuole tornare in Italia : svelato un retroscena sulla scorsa estate : L’ultima esperienza in Serie A di Mario Balotelli non si può definire esaltante: con la maglia del Milan, infatti, l’attaccante ha realizzato un solo gol in campionato in una ventina di presenze. Subito dopo, però, l’ex Inter ha trovato fortuna a Nizza dove è tornato a segnare con una certa regolarità fino a questa estate, quando l’addio di Favre ha cambiato i piani di Balotelli. Prima il Marsiglia di Garcia, poi ...

Le bombe di mercato - Balotelli torna in Italia : le mosse di Cagliari - Genoa - Parma - Spal - Samp e la Juve incontra Raiola : Il calciomercato sta per entrare nel vivo, si avvicinano 20 giorni che preannunciano grande spettacolo ed in grado di cambiare le squadre del massimo campionato Italiano, oggi giornata molto importante. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Juventus ha incontrato Raiola, si è parlato del rinnovo di Kean ma non solo, si è accennato anche l’argomento relativo al futuro di de Ligt e Pogba. Il Cagliari alla ricerca di un ...

Nizza - Balotelli a Vieira : 'Voglio tornare in un grande club' : TORINO - Nessun gol in 16 giornate di Ligue 1 e un contratto in scadenza il prossimo giugno 2019. Il futuro di Mario Balotelli difficilmente sarà ancora in Costa Azzurra, al Nizza , le strade ...

Balotelli-Viera - Mario si sfoga : “Voglio tornare in un top club” : BALOTELLI VIERA, FERRI CORTI- La coabitazione Balotelli-Viera non è certo iniziata nel migliore dei modi e, stando alle ultime uscite del giocatore, non terminerà bene. I dissidi in avvio stagione, con il ritardo dell’attaccante nel presentarsi al ritiro e il peso forma non ottimale, segnali di un’insofferenza che fece comprensibilmente storcere il naso al tecnico […] L'articolo Balotelli-Viera, Mario si sfoga: “Voglio ...