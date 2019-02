Alla Juventus c' è un caso Dybala? Allegri fa chiarezza

Casemiro-Juventus - dAlla Spagna son sicuri : Paratici tratta col Real Madrid : Casemiro-Juventus – Il Real Madrid è una polveriera. I metodi dell’allenatore Santiago Solari, subentrato a stagione in corso a Julen Lopetegui, fanno discutere e le voci su possibili addii a fine stagione si moltiplicano. Il caso più eclatante è quello di Isco, 26enne centrocampista ormai ai margini del progetto tecnico dei castigliani. E sulle sue tracce ci sono diversi top […] More

Infortunati Juventus - situazione Bonucci-Chiellini : Allarme Douglas Costa : Infortunati Juventus- Suona l’allarme in casa Juventus in vista del fondamentale appuntamento di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri incrocia le dita e spera di ritrovare sia Bonucci che Chiellini. Il primo sembrerebbe preoccupare leggermente di più rispetto al secondo, anche se le condizioni del numero 19 sembrerebbero far ben sperare in vista del grande […] More

Zidane-Juventus - arriva una nuova conferma : occhio Alla condizione! : ZIDANE JUVENTUS- La Juventus medita sul futuro e si prepara a tentare l’assalto reale e concreto a Zinedine Zidane. Ovviamente tutto dipenderà dal futuro di Allegri, il quale resta la prima priorità della Juventus. Il club bianconero valuterà il da farsi insieme al suo attuale allenatore. Come detto e ripetuto, la prima priorità della Juventus […] More

Rinnovo Zaniolo - la Roma attende! Juventus Alla finestra : Nicolò Zaniolo sta mantenendo le aspettative sul suo conto tanto che la Roma non ne può fare a meno.Quando giochi bene e fai la differenza è inevitabile finire sotto i riflettori. Questo è quanto sta accadendo anche a Nicolò Zaniolo che da quando ha iniziato a giocare con continuità ha dimostrato tutte le sue qualità. Vista l’età è facile dedurre che i margini di crescita sono ancora elevati. Motivo questo per il quale la Roma vorrebbe ...

Sassuolo - Pol Lirola : 'Alla Juventus devo tutto' : Si avvicina il match Sassuolo-Juventus e l'ex bianconero Pol Lirola ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, durante la quale ha raccontato come si sta preparando per la gara del Mapei Stadium. Il terzino sul profilo WhatsApp ha la sua foto mentre marca Cristiano Ronaldo, il suo mito di sempre. All'indomani del match d'andata, il giovane non credeva ancora che il suo sogno di essere in campo con CR7 si fosse avverato. I suoi idoli calcistici ...

Cesare Prandelli confessa : "Ero vicinissimo Alla Juventus - ma...". Come e chi lo ha fatto fuori : Ma cos'è successo, nel 2010? Cesare Prandelli ora vuota il sacco e spiega perché non è arrivato sulla panchina della Juventus: "C'è stata la possibilità. I dirigenti viola (ai tempi allenava la Fiorentina, ndr) mi dissero che ero libero di trattare con chiunque. Poi una mattina leggo un attacco fero

Calciomercato Juventus - Eriksen vicino Alla Juve : ecco come - i dettagli : Calciomercato Juventus – Tra infortuni, squalifiche, incidenti e altri aspetti extracampo, la stagione di Douglas Costa non è certamente decollata. Il brasiliano non è riuscito a ripetere la splendida seconda metà della scorsa stagione e in casa Juventus l’ipotesi cessione non viene più vista come un pericolo da evitare ad ogni costo. Il Calciomercato Juve, sarà improntato ad un […] More

DAlla Juventus a Manchester - 'una nuvola nera viaggia verso Firenze per Chiesa' : Juventus e Inter in Italia, le due di Manchester in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e il Bayern Monaco in Germania: come scrive Il Corriere dello Sport , 'in lontananza la nuvola nera pare dirigersi verso Firenze. Paura, per molti quasi certezza, che si ripeta presto la peggiore storia che abbia mai vissuto il club viola. Paura che possa ...

Douglas Costa Alla festa di Neymar dopo l'incidente in macchina : la Juventus non gradisce : Douglas Costa nella sua prima stagione alla Juventus è stato uno dei grandi trascinatori dei bianconeri, ma negli ultimi mesi il rendimento del brasiliano è completamente cambiato. Infatti, l'annata 2018/2019 per il numero 11 juventino non è cominciata al meglio, visto le quattro giornate di squalifica dopo il brutto gesto che ha commesso nella sfida contro il Sassuolo. Oltre al lungo stop inflittogli dal giudice sportivo, Douglas Costa ha anche ...

James Rodriguez Alla Juventus - per il colombiano la destinazione è gradita : La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, la dirigenza si sta già muovendo in vista della prossima stagione con l’obiettivo di regalarsi nuovi importanti colpi sul mercato. Ed il papà di James Rodriguez apre la porta ai bianconeri. Il colombiano è attualmente in prestito con riscatto a 42 milioni al Bayern Monaco ma al momento sembra da escludere una conferma nel club tedesco, il calciatore sta infatti trovando poco spazio ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis non credono Alla rimonta Alla Juventus : La Gazzetta dello Sport si focalizza sugli obiettivi che il Napoli si pone per questa stagione: 'Prima di tutto, gli obbiettivi da centrare. A prescindere da quanto, poi, avverrà a fine stagione. Nulla potrà distrarre ...

Al Duhail - Benatia spiega l’addio Alla Juventus : “voglio che i miei figli crescano in un ambiente islamico” : Presentato dalla squadra qatariota, l’ex difensore della Juventus ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a scegliere l’Al Duhail Medhi Benatia ha scelto di lasciare la Juventus per un motivo ben preciso, riguardante principalmente la sua famiglia. Il difensore marocchino si è trasferito in Qatar iniziando una nuova avventura della propria carriera, dicendo sì all’Al Duhail per permettere ai suoi figli di crescere ...

Arrigo Sacchi : “Di Francesco è bravissimo - Alla Juventus potrebbe vincere dieci scudetti di fila” : Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta da Sanremo nella postazione allestita da Radio2 all’interno di Casa Siae. Sacchi, tra le altre cose, ha parlato di Festival di Sanremo: “Sanremo lo vedo, lo guardo, mi piace, anche se non sono mai aggiornatissimo sulle ultime novità. In che ruolo farei giocare Baglioni? ...