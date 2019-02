Scontro tra treni in Catalogna | un morto e diversi feriti

Spagna - Scontro tra treni : ci sarebbero un morto e otto feriti : Un bruttissimo incidente ferroviario si è verificato questo pomeriggio in Spagna, precisamente tra le località di Manresa e Sant Vicenc de Castellet, sulla linea R4, non lontano da Barcellona, in Catalogna. Sono ancora ignote le cause che hanno portato al disastro, il secondo che si verifica su questa linea negli ultimi mesi. A novembre scorso infatti, un altro convoglio è deragliato nei pressi di Vacairres. In quell'occasione, a causare ...

Incidenti : Belluno - Scontro tra due auto - tre feriti : Belluno, 7 feb. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle 15, in località Cesana di Lentiai, nel bellunese, per un incidente stradale tra due auto: tre feriti. I vigili del fuoco arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le persone occupanti l

Lo Scontro legale tra Cairo e Blackstone sulla sede storica del Corriere preoccupa gli investitori internazionali : La disputa tra Urbano Cairo e il fondo americano Blackstone da Milano è arrivata a New York e preoccupa gli investitori internazionali. Oggetto della contesa, si legge sul Financial Times, la proprietà della sede storica del Corriere della Sera. Il palazzo milanese di via Solferino, appartenuto al gruppo Rcs, è stato venduto nel 2013 a Blackstone. Per Cairo quell'acquisto è nullo perché è avvenuto in un ...

Emiliano Sala - ora è Scontro legale tra Nantes e Cardiff - : scontro tra Nantes e Cardiff dopo la terribile tragedia di Emiliano Sala. BBC Wales riporta che il club gallese ha momentaneamente bloccato il pagamento della prima tranche dei 17 milioni di euro ...

Dalle trivelle ai rifiuti - Scontro tra Lega e M5S : Un disaccordo emerso anche oggi quando, in occasione di un incontro dedicato all'economia circolare organizzato da Legambiente, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa , voluto dai 5 Stelle, e il ...

Scontro tra auto e tir ad Amantea - muore 87enne : Amantea " Un incidente mortale è avvenuto sulla SS18 ad Amantea, la vittima è un uomo, Mario Naccarato, di 87 anni. Coinvolti una vettura Fiat Panda ed un TIR. Nella vettura viaggiava una coppia, l'...

Limitare i buyback? Scontro a colpi di tweet tra Blankfein e Sanders : La loro idea è che i buyback premiano solo i soci e non i lavoratori, le loro comunità e l'economia in generale con un'ottica di lungo termine. Per Schumer e Sanders, i buyback sono una "pratica di ...

Alessandro Sallusti e Vauro Senesi - Scontro su Maduro : "La sinistra si è sempre innamorata dei dittatori" : "La sinistra passa il tempo a parlare di fascismo e di fascisti ma sul piano internazionale, compreso Vauro, si è sempre innamorata di dittatori sanguinari, di chi affama il popolo". Alessandro Sallusti, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, si scontra con il vignettista Vauro Senesi che si è

Napoli - Vincenzo De Luca : sulla sanità è Scontro tra il governatore e la CGIL : Vincenzo De Luca non è nuovo a fatti del genere, nel senso che è sicuramente un personaggio politico che scatena non poche polemiche ogni volta che rilascia dichiarazioni, anche contro il governo. Questa volta, in una trasmissione televisiva, si è scagliato contro i sindacati quasi a volerli accostare alla malavita organizzata. Non è la prima volta che il governatore campano si scontra con la CGIL. E' accaduto anche altre volte nel passato e le ...

De Ligt-Juventus - Scontro tra Barça e Raiola : ora è sempre più bianconero : DE Ligt-Juventus – Matthijs de Ligt è l’obiettivo primario della Juventus per rafforzare la difesa la prossima estate. Il centrale olandese è conteso anche dal Barcellona ma stando a quanto riporta Mundo Deportivo i blaugrana non hanno intenzione di assecondare le richieste dell’agente del calciatore Mino Raiola che per il trasferimento di de Ligt chiede una cammissione da 10 […] More

Regione Puglia - Emiliano tra la "grana" Pd e lo Scontro con Vendola : Sembra a rischio la tenuta interna del Pd pugliese e per il governatore Michele Emiliano questo diventa un grattacapo non secondario in vista delle prossime primarie del centrosinistra decisive per la ...

Scontro Salvini-Anpi per un convegno sulle foibe. Il ministro : «Negate le stragi comuniste - via i contributi» : Il convegno non c'è ancora stato ma la polemica è già in corso. A Parma il 10 febbraio dovrebbe tenersi un convegno sulle foibe, l'uccisione di civili italiani da parte dei partigiani jugoslavi e dei ...

Ensi presenta Clash - il nuovo disco è uno “Scontro” tra due anime : Ensi presenta Clash, il nuovo disco di inediti che racchiude in sé il significato stesso del titolo. Clash significa "scontro" e in sé racchiude lo scontro tra l'anima più rap di Ensi e l'anima più intima e profonda, il lato più personale, che troviamo nella seconda parte della tracklist. Da un lato il manifesto del rap, dall'altro le paure, le domande, i dubbi, canzoni più intime. Anticipato dal singolo Clash Freestyle, in Clash troviamo ...