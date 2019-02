Roma | con Dzeko è tutto più facile Ma va ricucito il rapporto con i tifosi

Chievo-Roma - Di Carlo : “Non puoi concedere quei primi due gol” : CHIEVO ROMA 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro la Roma: “Sicuramente mi aspettavo una partita diversa, l’avevo preparata in un modo ma non puoi concedere quei primi due gol alla Roma. Mi dispiace per i ragazzi che ci […] L'articolo Chievo-Roma, Di Carlo: “Non puoi concedere quei primi due gol” proviene da ...

La guerra diplomatica tra Roma e Parigi rischia di danneggiare l'economia nostrana : La guerra diplomatica in atto tra due tra i principali Paesi fondatori dell'Unione Europea, Italia e Francia, che si sta protraendo ormai da mesi, non accenna a diminuire e, se da un lato Mattarella invita il governo gialloverde a ricucire rapporti amichevoli con i cugini d'Oltralpe, dall'altro Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio cerca di rassicurare il Capo dello Stato ammettendo che la relazione tra i due Stati non è assolutamente in ...

Chievo-Roma - Di Francesco : “Kolarov? Bel gesto per scusarsi con i tifosi” : CHIEVO ROMA 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Chievo: “Siamo partiti molto bene, abbiamo avuto un po’ di calo anche per la pressione del Chievo. Nel secondo tempo siamo rientrati bene e abbiamo chiuso la partita, potevamo […] L'articolo Chievo-Roma, Di Francesco: “Kolarov? Bel gesto per scusarsi con i ...

Chievo-Roma 0-3 - giallorossi al 4° posto con El Shaarawy - Dzeko e Kolarov : La Roma non torna sul luogo del delitto e, dopo i tanti punti sprecati contro le pericolanti, due con il Chievo all'andata e con il Cagliari; tre con Spal, Udinese e Bologna, fa il suo dovere e porta ...

Giovane nuotatore ferito a Roma - Salvini : 'l'ho trovato gagliardo'. Il Gip convalida il fermo per gli arrestati : Quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'e' la forza di volontaà'. Intanto il Gip convalida il fermo per i due arrestati: 'spararono per uccidere, c'è stata premeditazione'. ...

Bosch - un sistema per ridurre i rischi della guida contRomano : Tra i vari aspetti, ne segnaliamo uno fondamentale per il mondo dell'Automotive , alle prese con problematiche sempre più invadenti e sentite: venerdì 8 febbraio presso il Digital Hub al Teatro ...

Salvini invita a Roma l'omologo francese Castaner che rifiuta : "Non mi faccio convocare da nessuno"All'ateneo di Torino esposta la bandiera transalpina : Il vicepremier aspetta il francese "per un confronto ed un proficuo scambio sui dossier aperti". Di Maio: "Nessuna lite in corso".

Roma - cerca di truffare un africano con il trucco della saponetta - arrestato : I carabinieri del Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato un pregiudicato di 51 anni, originario di Napoli, ma da anni residente nella capitale, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per tentata truffa e rapina impropria. L'uomo è stato accusato di avere avvicinato un camerunense per truffarlo e vendergli una saponetta al posto del cellulare concordato. I militari dell'arma hanno fermato il sospettato di reato ...

Dove trascorrere un weekend Romantico in Toscana : i nostri consigli : ... la nave con studio tv, acquapark e simulatore F1 Cammini Il Sentiero Italia è il trekking più lungo del mondo Luoghi da film I luoghi del nuovo film di James Bond a Matera e in Puglia Posti ...

Salvini invita il ministro dell'Interno francese a Roma. La replica : «Non mi faccio convocare da nessuno» : ... di «millenaria tradizione democratica» francese, quando solo la Grecia - se vogliamo considerare l'Atene di Pericle come pallido abbozzo di democrazia - può vantare al mondo tale «tradizione». ...

Scontro Italia-Francia - Salvini invita Castaner a Roma | : Tensione alle stelle tra i due paesi dopo la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore. La ministra francese Loiseau: "La ricreazione è finita". Di Maio: "Nessuna lite, ma Macron è un ...

Tennis - Classifica Atp 2019 : quante posizioni guadagna Matteo Berrettini con la semifinale a Sofia? Prosegue la scalata del Romano : Grazie ai 90 punti conquistati raggiungendo le semifinali a Sofia Matteo Berrettini, che doveva difendere 20 punti questa settimana nella Classifica ATP, continua a scalare posizioni e si appresta a raggiungere il suo best ranking: il Tennista italiano partiva dal numero 53, avendo al massimo toccato la piazza numero 52 in carriera. Al momento Berrettini si isserebbe al numero 46, con 974 punti (ad inizio settimana erano 904), ed ora potrebbe ...

Roma : Casapound in piazza del Campidoglio contro sgombero : Roma – Sit-in di una cinquantina di militanti di Casapound questo pomeriggio in piazza del Campidoglio. Tra un coro “la Raggi in Campidoglio non la voglio” e un altro, “Casapound non si tocca”, i ‘fascisti del terzo millennio’ hanno protestato contro le minacce di sgombero per l’edificio occupato che ospita l’associazione all’Esquilino da dieci anni. Non e’ mancato un passaggio di ...

Roma : prova a sostituire telefono con saponetta - scoperto e arrestato : Roma – Ha tentato di mettere in scena la nota truffa della ‘saponetta’, ma gli esiti non sono stati quelli sperati. Un pregiudicato di 51 anni, originario di Napoli ma residente a Roma, ha avvicinato un cittadino camerunense di 35 anni in via Cialdini proponendogli, in vendita a un prezzo piu’ che vantaggioso, uno smartphone di ultima generazione. Dopo aver mostrato al possibile acquirente tutte le principali funzioni del ...