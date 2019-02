Giulia De Lellis | retroscena sull’abito indossato alla scelta di Damante

Giulia De Lellis : 'Vestirò Teresa Langella per la sua scelta d'amore' : Giulia De Lellis ha avuto modo, nel corso di un'intervista rilasciata al magazine del programma Uomini e Donne, di spiegare nel dettaglio quale sarà il suo ruolo negli speciali che andranno in onda in prima serata su Canale 5 per concludere i troni di quest'anno. La ragazza si occuperà in particolar modo di Teresa Langella. Le dichiarazioni della bellissima Giulia De Lellis Giulia De Lellis ha trovato l'amore proprio negli studi del programma ...

Speciale Uomini e Donne - La scelta - Maria De Filippi : "Ecco quali saranno i ruoli di Giulia De Lellis - Tina Cipollari - Gemma Galgani" : Speciale Uomini e Donne - La scelta di Teresa Langella su Canale 5 Tre appuntamenti, a partire da venerdì 15 febbraio 2019, in prima serata, su Canale 5, con Speciale Uomini e Donne - La scelta. Il dating show di Maria De Filippi svela il finale da favola dei quattro tronisti in carica, Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella.prosegui la letturaSpeciale Uomini e Donne - La scelta, Maria De Filippi: "Ecco quali ...

Maria De Filippi sul serale di U&D : 'Gemma consigliera - Giulia De Lellis curerà i look'' : Il settimanale "Oggi" ha dedicato la sua ultima copertina a Maria De Filippi, in vista dell'imminente ritorno in prima serata di Uomini e Donne (il debutto è previsto per venerdì 15 febbraio). La conduttrice ha svelato per la prima volta cosa faranno Gemma Galgani e Giulia De Lellis nel programma, ma si è anche sbilanciata sui dati di ascolto che si aspetta di ottenere contro Sanremo Young. La De Filippi svela: 'U&D al venerdì sera perché ...

Giulia de Lellis assente a Sanremo 2019 - ecco dov’era mentre Irama cantava al Festival : Tra i cantanti in gara a Sanremo 2019 c’è anche il giovane Irama. L’ex allievo di Amici ha presentato il brano “La ragazza con il cuore di latta”. Tutti si aspettavano di vedere seduta tra il pubblico del Teatro Ariston Giulia De Lellis, ma lei non c’era. I fan della coppia si sono chiesti come mai la fidanzata di Irama non fosse in platea. L’influencer, come ha lei stessa spiegato nelle Stories di Instagram, è rimasta a Roma per impegni di ...

Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante : 'Una storia che non dimenticherò mai' : A meno di due settimane dal debutto in prima serata di Uomini e Donne, il magazine della trasmissione ha intervistato una delle protagoniste degli speciali dedicati alle scelte dei tronisti: Giulia De Lellis. La romana, oltre a parlare delle emozioni che sta provando nel tornare a far parte del programma che l'ha lanciata nel mondo della moda e del make-up qualche anno fa, ha ricordato la storia d'amore che ha vissuto grazie al dating show: ...

Uomini e Donne : Giulia De Lellis in crisi? Lei : “Non ce la faccio più” : Uomini e Donne: Giulia De Lellis è malata e fa una confessione Gli ultimi due giorni hanno messo a dura prova Giulia De Lellis a causa dell’influenza. La 23enne sui social ha ammesso di essere tornata a Roma per motivi di lavoro, parlando di “registrazioni varie”, e non ha nascosto di esser stanca a causa degli strascichi della malattia. L’ex corteggiatrice molto probabilmente è tornata nella capitale per ultimare le ...

