Scontro Italia-Francia - l’Eliseo : “Ministri da Macron? Il premier è Conte”. Di Maio : “Rivendico la mia mossa sui gilet gialli” : L’incontro Salvini-Macron? “Il premier italiano è Giuseppe Conte“. La tensione diplomatica tra Parigi e Roma? “Le frasette polemiche non hanno impedito all’Italia di entrare in recessione”. Il Tav Torino-Lione? “Permetterà alla terra elettorale di Salvini di stare meglio”. Le risposte del portavoce del governo francese Benjamin Griveaux sono lo specchio degli attuali rapporti istituzionali tra ...

Intervista a Di Maio : «Sui gilet gialli non mi pento - la Lega non guardi indietro» : Vicepremier Di Maio, mentre parliamo la Francia ha richiamato l?ambasciatore a Roma: l?Italia rischia anche l?isolamento commerciale. «Il nostro rapporto di amicizia con il...

Intervista a Di Maio : 'Sui gilet gialli non mi pento - la Lega non guardi indietro' : Vogliamo farci dettare l'agenda da alcune stime che non ci prendono mai? Le nostre misure sono espansive e servono proprio a far crescere il Pil, il Reddito è una rivoluzione per il mondo del lavoro ...

Di Maio : 'Sui gilet gialli non mi pento - la Lega non guardi indietro' : ... il Reddito è una rivoluzione per il mondo del lavoro e contribuirà ad iniettare nell'economia reale soldi e forza lavoro'. Dopo le Europee ci sarà comunque una riflessione tra il M5S e la Lega sul ...

Di Maio Sui sindacati : "Andranno in piazza? Possono farlo - ma non li ho visti protestare per la legge Fornero" : Da una parte, in programma, sabato prossimo, a Roma, la manifestazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil. Dall'altra la risposta del vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. E, forse, una polemica.Intervsitato in queste ore a Uno Mattina, lo storico programma di Raiuno, in onda tutti i giorni, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha risposto così alla domanda sull'evento ...

“Di Maio - io non capitolo - e con Savona vi suicidate”. Lo sfogo di Minenna : Roma. A mezzogiorno e venti, mentre il Consiglio di ministri è riunito per dare il via libera alla nomina di Paolo Savona come presidente di Consob, Marcello Minenna passeggia nervosamente sui sampietrini di piazza del Collegio romano. “Vi state mettendo in un vicolo cieco”, si sfoga al telefono, in

Salvini sfida Di Maio Sui numeri della Tav. La replica : "Avanti sulle cose su cui siamo d'accordo" : Accantonare le questioni che vedono la maggioranza in disaccordo e andare avanti sulle cose che uniscono. Questa la mediazione di Luigi Di Maio che, però, sottende un nuovo indiscutibile No alla Tav Torino-Lione, che invece Matteo Salvini vuole realizzare. Il leghista sfida "numeri alla mano" l'alleato sulla tratta ferroviaria che spacca il Governo."Non è in discussione il Governo - dice Di Maio - sono in discussione alcune cose su ...

Di Maio - da Regioni casino sui navigator : ANSA, - ROMA, 2 FEB - "Le Regioni favoriscono le solite lobby. Adesso pure sui navigator fanno casino...". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta Facebook da Pescara. "Voglio dialogare ...