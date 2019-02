d' Amico prepara un aumento di capitale

Boldi : 'Voterei il mio Amico Salvini - ma è alleato con grillini timorosi e impreparati' : Il rapporto di Matteo Salvini con gli esponenti del mondo della spettacolo continua ad essere caratterizzato da due categorie d'appartenenza. Quelli che lo stimano al punto da andarlo a trovare, come Albano, o altri che non perdono occasione per attaccarlo. A esprimere il proprio punto di vista sul ministro dell'Interno è stato in queste ore anche l'attore Massimo Boldi, intervenuto nel corso della trasmissione La Zanzara, come di consueto in ...