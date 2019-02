Turismo | Zaia | ' bene unione spiagge venete' 2

Turismo : Zaia - 'bene unione spiagge venete' (3) : (AdnKronos) - Cosa sta facendo la Regione per le “sue” spiagge ? “Crediamo moltissimo che la promozione sia alla base della crescita, dobbiamo creare le condizioni per cui le aziende vadano dal cancello dell’azienda stessa alle porte del mercato, aiutate con la promozione. Ad esempio stiamo approntan

Turismo : Zaia - 'bene unione spiagge venete' : Venezia, 7 feb. (AdnKronos) - “Questi sono bravi imprenditori, perché hanno saputo fare squadra”. E’ con queste iniziative che il Veneto non può fare altro che crescere”. Le parole sono del governatore del Veneto, Luca Zaia , e suonano come una sorta di “benedizione” nei confronti del progetto Venice

Turismo : Zaia - 'grazie a Brugnaro per veneti esentati da tassa accesso a Venezia' : Venezia, 4 feb. (AdnKronos) - “Ringrazio il sindaco Luigi Brugnaro per aver confermato ancora una volta la volontà e l’attenzione per i veneti, come avevo richiesto. Noi siamo a disposizione. E’ una partita che assolutamente mi vede al fianco del sindaco di Venezia per quella che è una nuova sfida”.