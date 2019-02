Tria furioso con Brunetta ' Ma stai zitto' | in Aula è bagarre | Fico lo riprende VIDEO

Blastingnews

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La Camera dei Deputati torna ad essere lo scenario di scaramucce verbali abbastanza plateali tra un esponente del governo presieduto da Giuseppe Conte e uno dell'opposizione. Stavolta i protagonisti sono il ministro dell'Economiae Renatodi Forza Italia. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento del presidente Robertoche ha richiamato all'ordine anche il leader del Mef.Parla, subito scaramucce verbali La vicenda fa discutere, perché si arricchisce di toni che, probabilmente, non dovrebbero appartenere ad un tempio della democrazia come la Camera dei Deputati. Accade comunque che i nervi saltino comunque e si assista a scambi di battute piuttosto ruvide. Ed altre volte è addirittura successo che tra parti politiche opposte si sia perfino arrivati alle mani. Non è questo il caso, ma Giovannie Renatonon è mancata la tensione, seppur ...