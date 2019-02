Nei sondaggi cade il tabù delle autonomie regionali

Alessandra Ghisleri fa godere Matteo Salvini : "Di quanto sale ogni giorno Nei sondaggi" : "Il caso Diciotti ha avvantaggiato la Lega. Matteo Salvini cresce quasi dell'1,5 per cento al giorno, nell'ultima rilevazione il Carroccio è vicino al 34 per cento". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, rivela che secondo Euromedia research in merito alle indagini

Effetto shutdown - Trump a picco Nei sondaggi ma... Quello che non hanno capito i socialisti dem : Ciechi davanti al 'modello Venezuela' che sta mostrando al mondo dove si finisce quando si scherza con il socialismo. Glauco Maggi

M5s e Lega scesi Nei sondaggi dopo l'approvazione della manovra - Forza Italia al 10% : dopo l'approvazione della manovra i due alleati di governo stanno perdendo terreno nei sondaggi: "La gente si aspetta che ciò che è stato scritto diventi realtà", ha spiegato la sondaggista Alessandra Ghisleri a Mezz'ora in più. Inversione di tendenza, invece, per il partito di Silvio Berlusconi: "Fi rispetto al 4 marzo vale intorno al 10%. Molto di più del trend dell'ultimo periodo", spiega la studiosa. La ...

Conte si confida con la Merkel : 'M5s in sofferenza - calano Nei sondaggi' : Piazza Pulita manda in onda la registrazione della rivelazione del premier alla cancelliera: "Sono molto preoccupati perché Salvini è al 35-36 per cento e loro scendono a 27-26%"

Conte svela a Merkel : 'Cinquestelle giù Nei sondaggi' : Giuseppe Conte e Angela Merkel colti mentre sorseggiavano un caffè. Nulla di strano, se non fosse che ci ha pensato la trasmissione di Corrado Formigli, nella puntata andata in onda giovedì 24 gennaio su La7, a dare voce alle 'confidenze' politiche del premier italiano. Pochi secondi di audio, che bastano però, a dare voce e a far capire cosa si sono detti Giuseppe Conte e Angela Merkel. Immagini e audio che hanno svelato i Contenuti di un ...

Conte a Merkel nel fuorionda di Piazzapulita : “M5s in sofferenza perché cala Nei sondaggi e Salvini sale” : “Il M5s è in sofferenza perché nei sondaggi stanno calando. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 26-27%. Quindi, dicono: ‘Quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?'”. Sono le parole ricostruite da Piazzapulita (La7) e pronunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un dialogo con la cancelliera tedesca Angela Merkel, colti in una pausa durante ...

Shutdown : bocciate 2 proposte del Senato. Trump scivola al 34%. Trump precipita Nei sondaggi al 34% : STATI UNITI 16 gennaio 2019 Shutdown, la Casa Bianca raddoppia le stime di perdita per l'economia Usa Gli americani sono preoccupati più per la chiusura dei nove ministeri e di una dozzina di agenzie ...

Europee - Prodi : 'Decisive come il voto del 1948 . Lega e M5S giù Nei sondaggi : Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo, …, L 'alleanza gialloverde è innaturale e non credo che riuscirà a reggere ...

Forza Italia ko Nei sondaggi E ormai nel partito è panico : Non c'è pace dentro Forza Italia. La candidatura alle Europee di Silvio Berlusconi e le voci sempre più insistenti di un gruppo parlamentare autonomo dei 'totiani' pro Lega, avrebbero dato la stura a tutti quei malumori mai sopiti all'interno del corpaccione... Segui su affarItaliani.it