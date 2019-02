Il Sole è in “letargo” | senza macchie da oltre una settimana | segnale di “Minimo Solare”

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Sulla superficie delnon si osservanosolari dauna: unche conferma la fase di minimo solare in corso, un periodo che non va sottovalutato.Attività solare e minimo solare L’attività solare viene misurata in base al numero disolari che compaiono in modo ciclico sulla superficie della nostra stella. Il minimo solare è il periodo di minore attività delnel ciclo solare: durante questo periodo, cala il numero disolari e dei brillamenti, fino a diventare nullo per diversi giorni consecutivi. La data precisa del minimo si ottiene misurando per dodici mesi l’attività dellesolari in un periodo di minore attività: l’identificazione precisa della data si rileva sei mesi dopo la data reale del minimo. Il ciclo solare dura circa 11 anni ed oscilla tra i periodi in cui il numero disolari aumenta e il periodo in cui ...