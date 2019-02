Il colesterolo alto dipende dai geni e non dall' alimentazione?

Tumore al seno : anche i farmaci contro il colesterolo alto potrebbero aiutare a curarlo : La scienza aveva già dimostrato l'importante ruolo delle statine contro il cancro in generale, ma due studi europei, ne confermerebbero un ruolo importante per combattere il cancro al seno . A ...

colesterolo alto : valori - sintomi e dieta : Il Colesterolo alto è un problema che riguarda sempre più persone, ma pochi conoscono bene i sintomi di questo disturbo, i valori da tenere sotto controllo e la dieta giusta da seguire. Partiamo dalle basi: il Colesterolo è un grasso che si trova nel sangue. Viene in parte assunto tramite alcuni alimenti e in parte prodotto dall’organismo, grazie al fegato. Ha un ruolo fondamentale per il nostro benessere, perché migliora la sintesi della ...