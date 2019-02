Auto autonome | UE chiede norme su sicurezza e maggiori finanziamenti per ricerca

Auto autonome - ecco come sconfiggeremo l'ansia : In studio la soluzione ad hoc per cittadini e Automobilisti così preparati a vedere in strada Auto senza nessuno al volante

Baidu fornirà la tecnologia per le consegne Autonome di Walmart (in barba a Trump) : Nel bel mezzo della buriana tra Washington e Pechino e mentre una società cinese su cinque ha rinunciato al Ces, da Las Vegas arriva un accordo sull'asse Usa-Cina. Baidu fornirà la tecnologia con cui Walmart consegnerà la spesa su furgoni autonomi. Neppure le tensioni commerciali bastano a frenare l'espansione cinese, soprattutto se non si tratta di accordi diretti. L'anello che congiunge Baidu e Walmart è Udelv: la startup, con sede in ...

Gruppo Volkswagen - Da Apple e Porsche al comando delle Autonome : Il Gruppo Volkswagen investe ancora sulla guida autonoma: ha infatti scelto il nuovo responsabile del progetto di ride-hailing MaaS, che dirigerà anche lo sviluppo dei veicoli commerciali. Da Apple per lavorare sulla guida autonoma. Si tratta del quarantasettenne tedesco Alexander Hitzinger, che vanta un interessante curriculum: inizialmente impegnato in Formula 1 con il team Red Bull Racing, ha poi lavorato per la Porsche e ha trascorso un ...