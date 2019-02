Take-Two vuole distribuire i suoi giochi su più piattaforme possibili

Secondo il CEO di Take-Two - l'ingresso sul mercato di store come quello di Epic Games è una cosa buona : A quanto pare Take-Two ha visto di buon occhio l'arrivo sul mercato dell'Epic Games store (nuovo negozio digitale di Epic Games).come riporta Gamesindustry, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato durante una recente intervista di essere favorevole alla nascita di nuovi store come quello di Epic Games e che in generale la concorrenza è sempre un bene per l'intero mercato:"Dal nostro punto di vista non vediamo un Secondo retalier (Epic ...

Take-Two Interactive e 2K nominano Michael Condrey presidente di un nuovo studio di sviluppo - situato nella Silicon Valley : Take-Two e 2K annunciano oggi che Michael Condrey è entrato a far parte della compagnia col ruolo di presidente della nuova casa di sviluppo della label. Meglio conosciuto per aver fondato la Sledgehammer Games, aver guidato lo sviluppo del rinnovamento di Call of Duty ed essere stato chief operating officer e director di Visceral Games, Condrey creerà e guiderà un nuovo team di sviluppo per lavorare ad un progetto non ancora annunciato."Noi di ...

La Pinkerton fa causa a Read Dead Redemption/ Sfruttamento illecito dell'immagine : la difesa di Take Two : La Pinkerton fa causa a Read Dead Redemption. Sfruttamento illecito dell'immagine: la difesa di Take Two che a sua volta va in tribunale

Take Two : un’attrice e un poliziotto protagonisti della nuova serie ‘alla Castle’ : Take Two - Eddie Cibrian Per gli amanti del genere light crime è in arrivo questa sera, in prima serata sugli schermi di Paramount Channel, una nuova serie americana, prodotta da Abc (in collaborazione con la tv pubblica transalpina France 2 e la rete privata tedesca del gruppo Rtl Vox): Take Two. protagonisti il detective privato Eddie Valetik, interpretato da Eddie Cibrian (Invasion, Csi Miami), e l’attrice, alla ricerca di rilancio dopo ...

Cast e personaggi di Take Two su Paramount Channel - dal 2 gennaio in onda l'erede sfortunato di Castle : ... i due si ritroveranno a lavorare insieme formando una coppia professionale esplosiva, pronta a fare scintille mentre indagano su casi misteriosi tratti dalla cronaca reale. Quello che sulla carta ...