Quella volta che i Queen andarono davvero a Sanremo e Freddie fece una figuraccia | non

Sanremo 2019 - Bocelli : “Salvini usa le mie canzoni ai suoi comizi? Mi fa piacere - ma Quella volta al pianoforte…” : “Salvini usa le mie canzoni ai suoi comizi? Mi fa piacere”. A dirlo, Andrea Bocelli, che sarà ospite sul palco di Sanremo insieme al figlio Matteo. “Ma con lui non ho mai suonato. Io stavo al pianoforte e lui ascoltava gentilmente”. L'articolo Sanremo 2019, Bocelli: “Salvini usa le mie canzoni ai suoi comizi? Mi fa piacere, ma quella volta al pianoforte…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini e Di Maio - Quella volta che i vicepremier andarono in guerra con Francia e Olanda : Alla fine doveva succedere: lo sbocco bellico dell’esperimento di governo giallo-verde. Ovviamente con una netta divisione di compiti, funzionale alle rispettive campagne elettorali già in corso da quasi un anno. Ma dietro l’intera vicenda si intuiva l’accorta regia dell’afasico consigliere pentastellato – er penombra Davide Casaleggio – che ricevette l’ispirazione dall’aver scovato nella cineteca di casa un film finito nel ...

28 gennaio 1968 : Quella volta che Jim Morrison venne arrestato per colpa di una sigaretta : Il 28 gennaio 1968 Jim Morrison, il frontman dei The Doors, si stava divertendo un po' a Las Vegas col suo amico scrittore Robert Grover fino a quando, per un banale incidente, non venne arrestato dalla polizia insieme al suo amico. Il cantante dei Doors non aveva mai visto Las Vegas: quel giorno così il suo amico scrittore Grover, autore tra gli altri del romanzo One Hundred Dollar Misunderstanding, decise di accompagnarlo. I due si fermarono ...

Lucrezia Lante della Rovere : “Quella volta feci una promessa a mia madre Marina” : Ospite di 'Verissimo' l'attrice ha raccontato un episodio della sua vita privata risalente a quando era fidanzata con...

«Schindler’s List» torna in sala. Ralph Fiennes : «Quella volta in cui Spielberg mi rimproverò» : 25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's List25 anni di Schindler's ListNon esistono lupi cattivi, solo lupi tristi. Mai detto popolare è stato più adatto alla malinconia di Ralph Fiennes, il cui sguardo sembra nascondere un’ombra lasciata, forse, dal ...

Mourinho rivela : ''Quella volta in cui mi nascosi nella cesta dei panni sporchi...'' : Totalmente a suo agio anche nelle vesti di commentatore tv, Josè Mourinho da poco ingaggiato dal canale sportivo beInsports dopo l'esonero con il Manchester Utd.Lo Special One ha raccontato un aneddoto davvero curioso, accaduto quando era squalificato: ''È tutto vero! Si giocava Chelsea-Bayern, un match troppo importante di Champions. Avevo bisogno di incontrare i miei ragazzi prima della partita e ce l"ho fatta, vi dico come. Sono andato negli ...

20 gennaio 1982 : Quella volta che Ozzy Osbourne staccò la testa ad un pipistrello : Era il 20 gennaio 1982: 37 anni fa Ozzy Osbourne era in concerto come solista a Des Moines, Iowa, in occasione del Diary of a Madman Tour. Quel concerto divenne leggendario per un curioso episodio che avvenne proprio durante lo show, quando un fan gettò sul palco un pipistrello morto ed Ozzy, credendo fosse di gomma, gli staccò la testa con un morso. L'episodio Il concerto si tenne davanti ad un pubblico di 5.000 spettatori: ad un certo punto ...

Mihajlovic - lacrime per Boskov : "Quella volta che facemmo esordire Totti" : Siniša Mihajlovi , ex allenatore di Milan e Torino tra le altre. Getty "Ho rifiutato diverse proposte in Italia perché voglio andare all'estero, sono qui dal 1992 e voglio provare a fare un'...

Iva Zanicchi : "Se ho tradito? Quella volta sono stata una troika" : Iva Zanicchi è sicuramente uno di quei personaggi che non si tiene un cecio in bocca. Deve dire una cosa? Lo fa e pure senza mezzi termini. Così, incalzata sul tema del tradimento dal produttore Piero ...

Fabrizio Corona - la confessione sul dramma del figlio Carlos : 'Quella volta andai da Belen in lacrime...' : Fabrizio Corona in un capitolo della sua autobiografia Non mi avete fatto niente, edita da Mondadori, ha confessato il dramma che ha vissuto per la malattia del figlio Carlos . Senza tanti filtri, ...

Fabrizio Corona - la confessione sul dramma del figlio Carlos : "Quella volta andai da Belen in lacrime..." : Fabrizio Corona in un capitolo della sua autobiografia Non mi avete fatto niente, edita da Mondadori, ha confessato il dramma che ha vissuto per la malattia del figlio Carlos. Senza tanti filtri, Corona ha raccontato un episodio particolare: quando ricevette una telefonata da parte dei medici che se

Quella volta che Maria De Filippi condusse gratis il Festival : Non è un momento facile per Claudio Baglioni . Dopo le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni sulla gestione da parte del governo dei migranti della Sea Watch, 'Una farsa', aveva detto l'autore ...

Iva Zanicchi : "Se ho tradito? Quella volta - col principe - mi sentii troika" : Incalzata sul tema "tradimento" da Piero Chiambretti a '#cr4 - La Repubblica delle donne', la cantante ed attrice racconta...

Valentino Rossi a Radio Deejay : 'Seguo molto Marc Marquez. Vi racconto Quella volta in cui invitai Hamilton al Ranch' : Ho rubato dei segreti a qualche pilota , mi è capitato, ma sono dettagli che riguardano più che altro l'allenamento, per capire ad esempio che sport fare fuori dalla pista". Quali sono in questo ...