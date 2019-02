notizie.tiscali

: Milano, telecamere sui mezzi Atm collegate a centrale dei vigili - milanlivestream : Milano, telecamere sui mezzi Atm collegate a centrale dei vigili - TplRoma : RT @rosati_fabio: @MercurioPsi @TplRoma Possibile che solo a Milano e solo ATM riesca a fare gare sensate per mezzi sensati? Ma a Roma chi… - masterx_iulm : Si tratta di mezzi completamente all'avanguardia, in grado di invertire la marcia e dotati di telecamere di… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019), askanews, - Asono più di 6.000 leinstallate da Atm per il controllo della rete e della flotta deipubblici e circa 500 di queste sono già in grado ditrasmettere in ...