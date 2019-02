Perinetti | Piatek programmato per diventare un grande bomber

Genoa : Perinetti - via Piatek?Non previsto : ANSA, - GENOVA, 1 FEB - "I giocatori vanno dove vogliono andare. Il Milan stesso non ha evitato che Higuain andasse via. Le prime offerte per Piatek non le abbiamo nemmeno ascoltate, poi è arrivata ...

Genoa - Perinetti : 'Piatek non avrebbe digerito un nostro no al Milan' : Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima del match con l'Empoli: 'Ci sono alcuni calciatori che sono appena arrivati e pian piano dovranno inserirsi. Siamo dovuti intervenire per forza sul mercato, la cessione di Piatek è stata ...

Calciomercato Milan - l’ammissione di Perinetti non lascia alcun dubbio : “Piatek rossonero? Entro 48 ore…” : Il direttore generale del Genoa ha parlato dell’affare con il Milan per Piatek, sottolineando come si possa arrivare ad una conclusione nelle prossime 48 ore Krzysztof Piatek è sempre più vicino al Milan, parola di Giorgio Perinetti. Il direttore generale del Genoa infatti è intervenuto questa mattina ai microfoni della trasmissione Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1, confermando come si arriverà ad una conclusione della ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...