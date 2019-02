Parigi | tragico incendio in un palazzo di otto piani | arrestata una donna di 41 anni

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) Tra la notte di lunedì 4 e martedì 5 febbraio a, nel XVI arrondissement, un gigantescoè divampato improvvisamente in undiubicato nella rue Erlanger. Il bilancio dell'al momento è di 36 feriti e 10 morti; secondo la sindaca Danièle Gazzi, citata da France Info, tra le persone che hanno perso la vita ci sarebbe anche un bambino; molte persone che erano rimaste nello stabile si sono rifugiate sui tetti nell'attesa dei soccorsi; nel frattempo, altri due edifici vicini sono stati fatti evacuare per paura che le fiamme potessero espandersi.I dettagli dell'Secondo le prime indagini l'sembrerebbe di origine dolosa e sarebbe stato causato da unadi 41, che abita nelinteressato. Lapare fosse in cura in varie strutture psichiatriche da ben cinqueed era uscita appena una settimana fa dalla clinica ...