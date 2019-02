Nuotatore ferito a Roma | ' lesione midollare | non camminerà più'

Manuel Bortuzzo - lesione al midollo per il Nuotatore ferito a Roma : 'Non camminerà più' : "lesione midollare completa. Questo, purtroppo, significa che non consideriamo al momento che possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe". Il direttore del Dipartimento di ...

Nuotatore ferito a Roma - "non camminerà" : 13.03 "C'è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe".Così il professore Alberto Delitala, direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma, in merito alle condizioni del Nuotatore Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, promessa del nuoto, stava fuori un pub in zona Axa, periferia di Roma, con la sua ragazza quando è ...

La fidanzata del Nuotatore ferito per errore a Ostia : 'Ho visto cadere Manuel. Diceva : mi hanno sparato'. Ora non muove le gambe : 'Quel motorino nero è spuntato dal nulla. Manuel e io eravamo di spalle. Pioveva. Avevamo i giacconi tirati su. All'improvviso lui si è girato verso di me e ha gridato 'Mi hanno sparato, chiama ...

