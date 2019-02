NBA | i Miami Heat ritirano la maglia numero 1 di Chris Bosh

Mercato NBA – La strana storia dei Miami Heat : 7 mesi di trade provate… senza successo! : I Miami Heat non riescono a mettere in piedi una trattativa degna di nota, o che comunque riesca ad andare in porto, da circa 7 mesi: in Florida c’è una situazione davvero particolare Mancano solo 2 giorni allo scadere della trade deadline e le franchigie NBA studiano gli ultimi movimenti per completare i propri roster. Tutti tranne i Miami Heat. In Florida la situazione è alquanto particolare: il roster non è abbastanza forte per ...

NBA - i risultati della notte : 43 punti di Paul George - Miami battuta. New York canta per Irving : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 102-118 Paul George si conferma il leader dei Thunder in questa stagione, protagonista dell'ennesima partita da record personale su un campo storicamente complicato ...

Risultati NBA – Doncic trascina Dallas - Houston ok con il solito Harden : sorridono Clippers e Miami : Il talento sloveno è il protagonista principale della vittoria dei Mavericks su Detroit, così come lo è Harden nel successo dei Rockets: tutti i Risultati della notte Seconda vittoria consecutiva per Houston ed ennesima grande prestazione di James Harden, protagonista del successo dei Rockets su Toronto. Il Barba mette a segno 35 punti, trascinando la propria squadra nel difficile match con i Raptors, conclusosi con il punteggio di 121-119 ...

Mercato NBA – Miami Heat interessati a Bradley Beal : ma quante difficoltà per arrivare alla guardia degli Wizards” : I Miami Heat sarebbero interessati a Bradley Beal dei Washington Wizards, ma per arrivare alla guardia capitolina ci sono diversi ostacoli degni di nota I Miami Heat stanno sondando il Mercato alla ricerca di una possibile aggiunta di livello al proprio roster. La franchigia della Florida galleggia con un perfetto record di 22-22 al settimo posto della Eastern Conference, con due vittorie in più dei Pistons (9°) e una partita da giocare. ...

NBA - Boston si scioglie a Miami. I Kings inguaiano Detroit : Miami si affida a un Dwyane Wade da applausi e manda ko i Celtics, Sacramento invece supera senza grossi problemi i Pistons privi di Blake Griffin. Miami-Boston 115-99 Il 'back to back' e' fatale ai ...

NBA - i risultati della notte : Gallinari travolto a Denver - Miami batte Boston : Denver Nuggets-L.A. Clippers 121-100 La 21esima tripla doppia in carriera di Nikola Jokic , 18 punti, 14 rimbalzi e dieci assist, è il marchio di fabbrica che il talentuoso lungo serbo mette su una ...

NBA - Dybala incontra Wade a Miami : scambio di maglie e foto con il Larry O'Brien Trophy : L'attaccante della Juventus, in vacanza a Miami in attesa di riprendere gli impegni in Coppa Italia e nella Supercoppa italiana contro il Milan, incontra la leggenda dei Miami Heat e fa un tour dell'...

Basket - NBA : San Antonio e Clippers ok - Toronto sbanca Miami in rimonta : WASHINGTON - Due su due. Danilo Gallinari e Marco Belinelli tra i protagonisti delle vittorie dei Los Angeles Clippers e dei San Antonio Spurs. I texani, 19-16, battono Denver, 21-11, 111-103 e ...

NBA - risultati della notte : Doncic batte Anthony Davis - Toronto rimonta Miami : Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 122-119 Serviva una prestazione speciale per tornare a vincere dopo sei sconfitte consecutive e Luka Doncic non si è fatto trovare impreparato. Il favorito al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

NBA - Chris Paul : ancora il solito infortunio - lui e i Rockets vanno ko a Miami : Miami Heat-Houston Rockets 101-99 Più ancora del ko arrivato nei secondi conclusivi contro gli Heat, a Houston nel post-game preoccupano le condizioni fisiche di Chris Paul: la point guard dei Rockets ...

NBA – Miami - la situazione è complicata ma niente rebuilding! Spoelstra : “noi competitivi da 24 anni” : Il futuro non promette grandi sorprese per i Miami Heat che non intendono schiacciare il bottone del rebuilding La situazione in casa Miami Heat non è molto confortante. Nonostante il record di 13-16 mantenga la franchigia della Florida ad una vittoria dal piazzamento Playoff dei Magic, è il futuro della franchigia a destare la maggiore preoccupazione. Monte ingaggi intasato da contratti onerosi dati a giocatori di medio alto livello, ...

Risultati NBA - I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA , ...

Risultati NBA – I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni cadono al cospetto dei Washington Wizards, trascinati da un superlativo John Wall. Sono quaranta i punti messi a referto dal playmaker classe ’90, autentico protagonista di un match mai in discussione, visto il +20 ...