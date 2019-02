Il M5s non ha ancora deciso se votare o no per mandare Salvini a processo

Il M5s non ha ancora deciso su Salvini e il caso Diciotti : Sul caso Diciotti, approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini, nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione 'in alto mare', osserva qualcuno, ma la lettura delle carte, in attesa della memoria che presenterà il ministro dell'Interno, sembra far emergere in alcuni che l'ipotesi tecnica del 'sì per forza' alla magistratura non sia scontata, ...

Repubblica - Crimi (M5s) ad Affari : "Come il Corriere - non è obiettiva" : PARLA IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CON DELEGA ALL'EDITORIA/ "Non ho nulla da commentare. Sono scelte editoriali, scelte del giornale. Facciano quello che vogliono. Non spetta a me né giudicare né commentare, anche in virtù del mio ruolo, le scelte che fa un editore sulla direzione del giornale... Segui su Affaritaliani.it

Salvini : insulti da M5s non aiutano - ma chiuderemo bene i dossier : Roma, 5 feb., askanews, - 'I dossier aperti con i 5 Stelle li chiuderemo positivamente, l'unica cosa che non aiuta sono gli insulti: le 'supercazzole' e i 'rompi coglioni' li lasciamo ad Amici miei ...

Alessandro Di Battista - il M5s non ne può più dei suoi deliri : cancellato dalla presentazione del reddito : Una mina vagante. Un problema per il governo, con i suoi continui attacchi a Matteo Salvini e con i suoi deliri assortiti, gli ultimi quelli sul Venezuela e il "compagno" Maduro. E un problema anche per i grillini, che dal suo ritorno in Italia - parlando i sondaggi - non hanno tratto alcun benefici

GOVERNO NO TAV?/ "Lo stop può deciderlo solo il Parlamento non M5s" : In caso di ritardi prolungati l'Italia dovrà restituire i fondi Ue già stanziati. Ma la Tav è una legge dello Stato e il GOVERNO da solo non può cambiarla

Lega - non possono votare contro governo. Ma ma sale tensione con M5s : Nei toni lo scontro e' sempre piu' aspro. Dopo gli affondi di Di Battista, Di Maio e Fico, e' Salvini a replicare: "Se continuano ad insultarmi e darmi del rompicoglioni le cose si fanno piu' complicate...". Il premier Conte continua a mediare sui dossier sul tavolo ma e' alta la tensione nella maggioranza. Il capitolo piu' delicato e' quello della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Mercoledi' sera (o giovedi' ...

Venezuela - M5s : non riconoscere Guaidò non significa neutralità : Roma, 4 feb., askanews, - 'Non riconoscere la presidenza Guaidò non significa rimanere neutrali né, tantomeno, appoggiare Maduro: significa sostenere con fermezza la strada del dialogo e della non ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5s - : "La TAV? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis , Movimento 5 ...

Ciclone Dibba dà la linea al M5s - ma l'effetto rimonta ancora non c'è : Dalle nazionalizzazioni alla politica estera, l'ex deputato scatenato contro Salvini. I sondaggi non lo premiano

Di Maio vs Salvini : "con M5s - Tav non si farà mai"/ Leader Lega - "non serve laurea per capire che va fatta" : Salvini contro Di Maio 'no scudo Diciotti per via libera a stop Tav': Lega vs M5s, replica 'con noi non si farà mai'. Conte e Mit verso bocciatura

Pd - l’ira di Zingaretti : “A chi mi accusa - rispondo : non farò mai alleanze col M5s. Piantiamola di litigare” : “Non farò mai alleanze col M5s. Lo dico a chi mi accusa di governare con loro”. A dirlo, alla Convenzione del Pd, il candidato alla segreteria Nicola Zingaretti. “Piantiamola di fare le caricature tra di noi” ha ammonito il presidente della Regione Lazio, che poi ha aggiunto: “I nostri ex elettori che hanno scelto il M5s li dobbiamo riconquistare”. L'articolo Pd, l’ira di Zingaretti: “A chi mi ...

Diciotti - Di Maio : “M5s mai a favore di immunità - ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancora deciso” : “Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. questo caso è diverso”. Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle Regionali abruzzesi. L'articolo Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ...