Evasione fiscale | anche Mourinho patteggia

Evasione fiscale - Mourinho patteggia : un anno di carcere e due milioni di multa per il portoghese : L’allenatore portoghese ha patteggiato con il fisco spagnolo, dopo aver evaso 3.3 milioni di euro nel 2012 quando allenava il Real Madrid José Mourinho patteggia con il fisco spagnolo una condanna a un anno di carcere con la condizionale e quasi due milioni di euro di multa per frode fiscale. L’allenatore portoghese è stato condannato per aver evaso 3,3 milioni di euro, derivanti dai diritti d’immagine, nel 2011-12 quando ...

Messina - sgominata banda di professionisti dell'Evasione fiscale operante in tutta Italia : La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina, ha eseguito nella mattinata odierna 16 misure cautelari ed il sequestro dei beni per un valore di circa 15 milioni di euro ai danni dei componenti di un’organizzazione criminale accusati di bancarotta, riciclaggio, auto riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Le misure cautelari applicate sarebbero nel dettaglio: 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 ...

Fare una vera lotta all'Evasione fiscale ti fa perdere dieci milioni di voti : Le misure per far pagare le tasse a tutti rischiano di essere impopolari e di alienare il voto di milioni di italiani. Per quetso nessun governo le mette in cima alla lista delle sue priorità "La pace fiscale sarà un boomerang per i conti dello Stato"" Il governo dei condoni: ecco tutti i regali a evasori e furbetti"

Rutger Bregman parla di Evasione fiscale al World Economic Forum e diventa una star sui social : Bregman ha parlato poi di lavoro, della crisi dei settori, dei lavoratori sottopagati e di come questo si ripercuota nell'economia a livello globale, come riporta anche la .

Evasione fiscale - Gucci accusata di aver dribblato 1 - 4 miliardi di tasse : “La società svizzera in realtà è italiana” : Quasi 1 miliardo e mezzo di euro. A tanto ammonta, secondo le contestazioni delle Guardia di Finanza, la presunta Evasione fiscale del gruppo del lusso Kering, proprietario tra l’altro della maison Gucci, che avrebbe nascosto circa 14,5 miliardi di euro di ricavi. La cifra è emersa da un primo audit scattato per la verifica fiscale da parte della guardia di finanza chiesta dalla procura di Milano dalla fine del 2017. L’inchiesta del pm ...

Evasione fiscale - controlli (molto) più efficaci : che cosa sta per cambiare : I reparti operativi della Finanza nei prossimi mesi potrebbero accedere direttamente a tutte le informazioni presenti in...

Foggia - Evasione fiscale da 30 milioni di euro : arrestato un noto imprenditore : Oltre 30 milioni di euro evasi al fisco in due anni: così un noto imprenditore di Cerignola, in provincia di Foggia, attivo nel settore della vendita di pneumatici, è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Foggia, sono state avviate al termine di alcune verifiche fiscali condotte dalle fiamme gialle della compagnia di Cerignola, che hanno permesso di individuare una serie ...

Evasione fiscale - Ronaldo arriva in tribunale a Madrid con Georgina : Occhiali da sole, sorriso, vestito di nero, mano nella mano con la fidanzata Georgina. Cristiano Ronaldo si è presentato così alla Sezione numero 17 dell'Audiencia Provincial di Madrid per l'udienza per il patteggiamento nel contenzioso per Evasione fiscale e chiudere così i conti con il fisco spagnolo. Secondo i media spagnoli, il campione, volato a Madrid subito dopo la partita della Juventus contro il Chievo, sarebbe pronto a patteggiare una ...

Cristiano Ronaldo - 23 mesi di carcere e multa da 18 - 8 milioni per Evasione fiscale : Il 22 gennaio sarà ricordato come il giorno in cui Cristiano Ronaldo ha finalmente chiuso il suo debito con il fisco spagnolo. Il fuoriclasse della Juventus, infatti, si è recato questa mattina a Madrid, in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez, per presenziare in Tribunale per mettere la parola fine sue questa questione che si protraeva ormai da diverse tempo. CR7 ha patteggiato per aver evaso il fisco per complessivi 14,7 milioni di ...

Calcio : Cristiano Ronaldo condannato per Evasione fiscale in Spagna. Pagherà una multa da 18 - 8 milioni di euro : E il caso è chiuso. Va in archivio la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato dal Fisco spagnolo di evasione fiscale. Ebbene, al termine di un’udienza durata appena 50 minuti a Madrid, il campione portoghese della Juventus è stato condannato ad una pena detentiva di 23 mesi di carcere, che non sconterà essendo incensurato. ❗️ LAST HOUR: Cristiano Ronaldo accepts a sentence of 23 months in ...

