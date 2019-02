Consob | Governo nomina Savona presidente Pd | incompatibile

Accordo tra Lega e M5s : Savona lascia il governo e va alla Consob : Il suo nome era stato indicato per il dicastero dell'Economia ma dal Colle era arrivato un veto che portato Savona agli Affari Europei. Ora l'uscita di scena verso la Consob.

Paolo Savona alla Consob - salta tutto. Il drammatico problema costituzionale - nuova bomba sul governo : Un altro guaio per Lega e M5s, e porta sempre il nome di Paolo Savona. Sembra saltare, infatti, la "promozione-rimozione" del ministro degli Affari Ue alla presidenza della Consob. La candidatura dell'economista faceva piacere al premier Giuseppe Conte e al presidente Sergio Mattarella, perché perme

Tav e Consob - Lega-M5s ai ferri corti nel governo : governo ai ferri corti su Tav e Consob . 'Finchè saremo noi al governo, la Tav non avrà futuro. Sono le peggiori lobby quelle che la vogliono', taglia corto Di Maio che, in campagna elettorale in ...

Consob - Morra (M5s) : “Il candidato del governo del cambiamento è Minenna” : È Marcello Minenna, ex assessore al Bilancio della giunta Raggi, il candidato alla presidente della Consob. Dopo i rumor di ieri che volevano Paolo Savona, ministro degli Affari Europei, alla guida della Commissione nazionale per le società e la Borsa interviene Nicola Morra, il presidente della commissione Antimafia. In un tweet l’esponente del M5s scrive “Savona: perché perdere un buon ministro ed impantanare #Consob in ipotesi di ...

Governo - ormai è 'giallo' su Minenna a Consob. E restano nodi Tav e trivelle : Finora i due vicepremier sono riusciti a non far perdere del tutto la rotta alla nave, ma sono tanti i temi dove il compromesso ha costretto ad allungare i tempi del percorso

Le mosse di Ruocco per Minenna mandano in crisi il governo su Consob : Roma. A metà mattina, l’ira di Luigi Di Maio è tale che i suoi fedelissimi vagliano perfino le ipotesi più estreme: “Ma non la possiamo sfiduciare?”. Ce l’hanno con Carla Ruocco, che intanto, via Facebook, lascia intendere di avere fiutato l’aria: “Ogni mattina in Africa non importa che tu sia un le