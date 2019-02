Spazio | Marte | InSIght completa il posizionamento degli strumenti

Spazio - selfie da Marte : Curiosity lascia il crinale Vera Rubin : Roma, 30 gen., askanews, - Un ultimo selfie sul crinale Vera Rubin di Marte per Curiosity. Dopo più di un anno trascorso sulla cresta rocciosa ricca di ossido di ferro, dal settembre 2017,, trapanando ...

Spazio - scoperti su Marte 24 laghi antichissimi : 5 ospitali per la vita : C’è stato un tempo in cui Marte era ricco di acqua e, in esso, scorrevano almeno 24 laghi: lo ha rivelato una ricerca coordinata dall’italiano Francesco Salese, ora nell’università olandese di Utrecht. I laghi, antichissimi, risalgono a circa tre miliardi di anni fa. Pubblicato sul Journal of Geophysical Research-Planets, la ricerca è stato condotto in collaborazione con il gruppo di Gian Gabriele Ori, ...

Spazio : il rover europeo che esplorerà Marte passa l’esame di guida : Tutto pronto per la volta di Marte: il rover destinato a muoversi sul Pianeta Rosso ha superato l’esame di guida. Il progetto fa parte della missione ExoMars 2020, dell’agenzia spaziale Europea (Esa) e di quella russa (Roscosmos). Il test è avvenuto nel centro per le ricerche tecnologiche dell’Esa (Estec), nei Paesi Bassi, su una riproduzione di rocce e sabbia del suolo marziano delle dimensioni di 9 metri per 9 chiamata Mars ...

Spazio : Elon Musk presenta razzo di prova - in futuro potrebbe raggiungere Marte : L’amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha annunciato il completamento del montaggio di un razzo spaziale di prova: ha un aspetto retrò, anni ’60, e sta prendendo forma presso il sito di lancio SpaceX, a Boca Chica, nei pressi di Brownsville, nel sud del Texas. La foto (“un’immagine reale, non un rendering“) della “Starship Hopper” è stata pubblicata su Twitter: si tratta di un razzo di ...

Spazio - Musk : l'astronave per Marte assomiglia a quella di Tintin : Milano, 8 gen., askanews, - Se aveste chiesto a un appassionato di fantascienza degli anni '50 di immaginare un'astronave per andare sulla Luna probabilmente l'avrebbe disegnata così. E proprio così, ...

Vivere nello Spazio : come ci stiamo preparando a colonizzare Marte : Siamo abituati a pensare alla permanenza nello Spazio solo come a quella degli astronauti sulla Iss. Che, ovviamente, ha il suo fascino e ancora moltissime sfide aperte: ma proviamo a immaginare di sbarcare nuovamente sulla Luna, o di andare su Marte, il prossimo step dell’esplorazione all’interno del nostro Sistema solare. Dove potrebbero abitare i futuri pionieri di pianeti lontani? come potrebbero conservare i cibi? Con che mezzi ...

Spazio - astronauta : mandare qualcuno su Marte è “stupido - quasi ridicolo” : Secondo l’astronauta NASA Bill Anders, uno dei primi ad andare nello Spazio, sarebbe “stupido” lavorare per inviare missioni umane su Marte, “quasi ridicolo“. L’85enne generale a riposo, pilota del modulo lunare Apollo 8 che nel dicembre 1968 rimase 20 ore nello Spazio percorrendo 10 volte l’orbita intorno alla Luna, si è definito un “grande sostenitore” dei “notevoli” programmi ...

Spazio : Insight registra per la prima volta il suono del vento su Marte : Arrivano le prime importanti informazioni da Insight della Nasa, arrivata appena dieci giorni fa sul Pianeta Rosso e che su Marte ha registrato per la prima volta il suono del vento. Un debole e cupo fruscio quasi impercettibile all’orecchio umano: è il suono del vento su Marte. L’incredibile risultato è stato ottenuto grazie al sismometro e al sensore di pressione dell’aria montati a bordo del lander, che hanno permesso di ...

Spazio - sulla Terra si lavora ad altre 3 sonde da inviare su Marte : ecco perché il Pianeta Rosso è così affascinante : Mentre il nuovo residente di Marte si stabilendo sul Pianeta, sulla Terra si sta lavorando su altre 3 sonde e almeno altri 2 moduli orbitanti da unire alla “brigata scientifica marziana”. La sonda InSight della NASA ha toccato Terra sulle ampie pianure equatoriali del Pianeta Rosso lunedì 26 novembre, a meno di 640km dal rover Curiosity, l’unico altro robot al lavoro su Marte. InSight, l’ottava sonda ad atTerrare con successo su Marte dovrebbe ...

Spazio InSight su Marte - Maurizio Cheli : dirà dove stiamo andando : Milano, askanews, - "Siamo nei giorni, anzi al giorno dopo che InSight è 'ammartato' sul pianeta rosso, è una missione per me assolutamente affascinante perché forse noi 'veniamo da Marte' e quindi ...

Spazio - perché è importante la missione Nasa InSIght su Marte : Milano, 27 nov., askanews, - "È arrivato su Marte il lander InSIght della Nasa, che, a differenza di tutti i lander precedenti, non andrà alla ricerca di luoghi dove possa essere scorsa l'acqua o ...

Spazio - InSight studierà profondità di Marte grazie a una 'talpa' : Roma, 27 nov., askanews, - Il lander della Nasa InSight, sda poco sbarcato con successo su Marte, ha dispiegato i pannelli solari, essenziali per garantirne il funzionamento e consentire quindi agli ...