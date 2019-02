Marchegiani: «La cessione di Hamsik è una resa, il Napoli non ci crede»

ilnapolista

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Sky Calcio Club Nel corso di Sky Calcio Club, andato in onda ieri sera su Sky Sport1, Lucaha espresso alcune considerazioni sulladi, sulla scarsa affluenza di tifosi al San Paolo e sulla lotta Scudetto trae Juventus:“Una società top non lascia che certe trattative vadano avanti, seva via a metà campionato significa che tutto sommato ilvuole lasciarlo andare. Unadel genere, anche solo come messaggio, assomiglia a una, anche se sono certo che non lo sia. Sono convinto che non sia così, anche se il club partenopeo potrebbe aver pensato che il campionato è ormai chiuso, perché la distanza dalla Juventus è troppa, ma secondo me deverci fino alla fine. E anche in Europa potrebbe aver pensato che può andare avanti coi giocatori che ha… Lo stadio San Paolo semivuoto? Mi ha un po’ colpito vedere che non c’è ...