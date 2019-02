L'Euro è stato un complotto tedesco per indebolirci o no? - : Finanza & Dintorni In quest'anno importante per L'Euro mi chiedo: è stato un complotto tedesco per indebolire l'Italia? E' la tesi della galassia euroscettica. Ma nel 1997 tutto si poteva dire tranne ...

Rai - Di Maio : “Tagli agli stipendi di Fazio e Vespa? È finita l’epoca di chi guadagna 3 milioni di Euro in tv di Stato” : “Tagliare gli stipendi di Bruno Vespa e Fabio Fazio? È finita l’epoca in cui si può guadagnare nella tv di Stato 3-3,5 milioni all’anno. Credo che sia arrivato il momento di dare una sforbiciata agli stipendi dei politici ma anche di qualcuno, che non è politico, ma che sta dentro un’azienda di stato. Questo è un obiettivo di questa legislatura”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Pomigliano ...

Ungheria : a scuola solo libri di testo pubblicati dallo Stato - e antiEuropei - : Da quest'anno, i libri scolastici diffusi in Ungheria saranno pubblicati esclusivamente dal Centro statale dello sviluppo dell'istruzione, Ofi,. Lo stabilisce la riforma dell'istruzione pubblica ...

Medici in fuga : 10mila via dall'Italia in 10 anni. Formarli costa allo Stato 150mila Euro ciascuno : Oltre diecimila Medici , nei 10 anni dal 2005 al 2015, hanno lasciato l' Italia per lavorare all' estero . Nello stesso periodo si sono trasferiti anche otto mila infermieri. Ai dati della Commissione ...

Sanremo Giovani - la Rai risponde a Striscia la Notizia : "Sergio Cerruti fornisce cifre errate. Il rimborso agli artisti è stato di 6000 Euro" : Il botta e risposta tra la Rai e Striscia la Notizia continua ma nel corso della puntata del tg satirico di Canale 5 andata in onda ieri, giovedì 31 gennaio 2019, sul "banco degli imputati", è finito Sanremo Giovani, il concorso musicale riservato a Giovani artisti che mette in palio posti per l'edizione successiva del Festival di Sanremo. Per la cronaca, quest'anno, Sanremo Giovani è stato vinto da Einar e Mahmood che gareggeranno ...

Terremoto Centro Italia : lo Stato del Kuwait dona un milione di Euro per l’ospedale di Norcia : La ricostruzione del complesso ospedaliero di Norcia, gravemente danneggiato dalla sequenza sismica che, nel 2016, colpì il Centro Italia, passa anche attraverso il ripristino delle attività socio-sanitarie offerte. Grazie alla donazione di un milione di euro che lo Stato del Kuwait ha deciso di devolvere, il nosocomio norcino potrà dotarsi di attrezzature tecnologiche all’avanguardia che permetteranno di ripristinare e implementare l’assistenza ...

Compra una PS4 a 9 - 29 Euro pesandola al posto della verdura e viene arrestato : Le persone hanno molte idee quando si tratta di spendere meno denaro. Un uomo di 19 anni è stato condannato a quattro mesi di prigione in libertà vigilata per aver Comprato una PlayStation 4 a 9,29 euro. Aveva semplicemente deciso di pesarla nel grande magazzino di frutta e verdura per sostituire il codice a barre e quindi il prezzo originale della console. Il costo reale di una Playstation 4 I prezzi della nuova Playstation 4 sono simili a ...

SPILLO/ I soldi persi dallo Stato con il passaggio dalla lira all'Euro : La Banca d'Italia su 100 euro emessi oggi ne trattiene 92, gli altri 8 li cede gratuitamente alla Bce. Con il passaggio all'euro lo Stato ci rimette l'1%

C’è Grillo - Freccero scatenato : «E’ costato 40mila Euro - quanto un caffè di Fazio. Ciannamea (palinsesti Rai) ragiona in maniera leninista» : Carlo Freccero Gli ascolti deludenti di «C’è Grillo» non hanno scoraggiato Carlo Freccero. Anzi. Il direttore di Rai2, che si aspettava un 5-7% di share a fronte del 4,3% effettivamente totalizzato, non si è lasciato abbattere ed ha spiegato con toni puntuali e battaglieri le motivazioni dell’insuccesso. “Colpa della programmazione sbagliata e di altri fattori imprevisti” ha sentenziato il professore, riservando una ...

Acquista la Playstation 4 a 9 Euro pesandola come verdura/ Ci riesce - ma poi ne vuole un'altra : arrestato : Acquista la Playstation 4 a 9 euro pesandola come verdura/ Ci riesce, ma poi ne vuole un'altra: 19enne ragazzo francese viene arrestato dalla polizia

Acquista la PlayStation4 ma la pesa al banco di frutta e verdura pagandola 9 - 29 Euro : arrestato : Un giovane va al centro commerciale, compra una PlayStation4 e la pesa al bancone di frutta e verdura. In questo modo la “preziosa” console viene prezzata 9,29 al posto dei 340 euro. A quel punto, approfittando delle casse automatiche, il giovane paga e esce dal supermercato, con la console. Nessuno se ne accorge. Una storia che è accaduta realmente in Francia. E che non finisce qui: il 19enne, ormai convinto di aver trovato un ...

Caso Diciotti - il mancato sbarco dei 177 migranti è costato 300mila Euro allo Stato : Per i pm della Corte dei Conti del Lazio, che a settembre avevano aperto un fascicolo per appurare l'esistenza o meno di un danno erariale, la vicenda della nave Diciotti sarebbe costata allo Stato ben 300mila euro. Possibile: "Salvini ha in pratica pagato con i soldi pubblici un suo atto di propaganda".Continua a leggere

Grillo contestato dai no vax : Euro Ci hai traditi - non ti voteremo più Euro : All'origine del malcontento l'adesione di Grillo al "Patto per la scienza" dell'immunologo Roberto Burioni , principale oppositore dei no vax. La rabbia degli attivisti è proseguita davanti alle ...

Diciotti : No allo sbarco costato 300mila Euro - spreco disumano : 'Con questa iniziativa prosegue la nota di Possibile avevamo l'intenzione di sollevare una questione politica perché riteniamo doveroso che i cittadini sappiano quanto costa la disumanità: insomma ...