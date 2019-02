L' euro continua ad apprezzarsi sul dollaro sulla scia della FED 

Il mercato della droga a Milano - i prezzi continuano a calare : dall’eroina a 3 euro alla cocaina a 5 : Il racconto di Simone, operatore che lavora da decenni sul campo: «Una nuova emergenza sono gli psicofarmaci spacciati per strada, anche quelli low cost e facilmente reperibili dai ragazzi»

Pallanuoto femminile - preliminari eurolega 2019 : Kosice-Rapallo 6-21. Le liguri continuano a sperare nei quarti : Il Rapallo continua a sperare nella qualificazione ai quarti dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le liguri schiantano per 6-21 le padrone di casa del Kosice e domattina si giocheranno il tutto per tutto contro le elleniche del Vouliagmeni nella sfida decisiva. Alla formazione italiana servirà però una vittoria con due reti di scarto. Senza storia la sfida odierna, finita praticamente dopo soli otto minuti: nel primo quarto Rapallo è già ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris basket - eurolega 2019 in DIRETTA : vincere per continuare a sperare : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valevole per la ventesima giornata di Eurolega. Un match importantissimo per l’Armani Exchange, reduce da tre sconfitte consecutive e che deve assolutamente tornare alla vittoria per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff. La squadra di Pianigiani è attualmente al nono posto ad una sola vittoria di distanza da Vitoria e Bayern Monaco, ma ...

“Continua il Fuoritutto” di Unieuro con offerte su smartphone - tablet e accessori : Unieuro si prepara a lanciare il nuovo volantino "Continua il Fuoritutto", che sarà valido dal 25 gennaio al 13 febbraio 2019: scopriamo smartphone, tablet Android e accessori in offerta nei negozi. L'articolo “Continua il Fuoritutto” di Unieuro con offerte su smartphone, tablet e accessori proviene da TuttoAndroid.

Steven Zhang : 'Voglio continuare a guidare l'Inter e tornare ai vertici in europa' : Questo per dimostrare al mondo la visione e la capacità delle moderne aziende cinesi di continuare a muoversi verso l'Internazionalizzazione'.

Maltempo europa : migliaia di persone isolate in Austria - continua a salire il bilancio delle vittime della neve [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Maltempo europa - situazione disastrosa tra Austria e Germania : continua l’Apocalisse di Neve e da metà Gennaio potrebbe arrivare il Burian [FOTO] : 1/32 ...

eurozona - disoccupazione continua a scendere e si porta al 7 - 9% : Nuovi e inattesi segnali di miglioramento del mercato del lavoro dell'Eurozona . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, EUROSTAT,, il tasso di disoccupazione si è attestato a novembre ...

Continua la promo di Lycamobile con 60 GB a 6 - 90 euro al mese per i clienti che eseguono la portabilità : Prorogata fino a fine mese l'offerta Porta il tuo numero in Lycamobile che permette di attivare la promozione da 6,90 euro al mese con 60 GB di traffico dati. L'articolo Continua la promo di Lycamobile con 60 GB a 6,90 euro al mese per i clienti che eseguono la portabilità proviene da TuttoAndroid.

eurozona : continua a vacillare la crescita del manifatturiero a dicembre : Prosegue anche a fine anno il rallentamento dell'economia dell'area euro osservato durante la maggior parte del 2018. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l'Indice finale IHS Markit PMI del Settore manifatturiero Eurozona ha registrato 51,4 punti, ...

Basket - eurolega 2019 : l’Olimpia Milano sfida il Maccabi Tel Aviv per continuare a restare in zona playoff : Continua il tour de force dell’Olimpia Milano. Quarta partita in sette giorni per la squadra di Simone Pianigiani, che vola in Israele per sfidare il Maccabi Tel Aviv nella quindicesima giornata di Eurolega, ultima del girone d’andata. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Milano si è ripresa in campo ...

La Lazio passeggia col Cagliari - continua la corsa verso l'europa : Dopo un digiuno di vittorie che in campionato durava da cinque turni, più due in Europa League,, Simone Inzaghi può festeggiare la panchina numero 100 grazie al 3-1 sul Cagliari, risultato che gli sta ...