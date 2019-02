Crosetto | FdI | | ' Il 27 lascio il Parlamento Sono più utile fuori dalla Camera'

Crosetto (Fdi) : “Combatteremo il reddito di cittadinanza in Parlamento - serve a M5S per le europee” : Guido Crosetto, deputato di Fratelli d'Italia, contattato da Fanpage.it, ci spiega come il suo partito intende dare battaglia alla misura cardine del programma pentastellato, il reddito di cittadinanza, che deve ottenere il via libera definitivo dal Parlamento. Giorgia Meloni ha detto che potrebbe presto partire una raccolta firme, per indire un referendum abrogativo.Continua a leggere