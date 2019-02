Boeri | Quota 100? Conseguenze nel futuro

Quota 100 - Boeri : non vedo un boom di domande - finora 19mila : Roma, 4 feb., askanews, - Sono 19mila le domande arrivate finora all'Inps per accedere alla pensione con 'Quota 100'. Lo ha detto il presidente istituto di previdenza Tito Boeri intervenendo a 'Otto e ...

Quota 100 - Boeri (Inps) : “Il grosso del costo della misura graverà sulle generazioni future” : “Il grosso del costo di Quota 100 graverà comunque sulle generazioni future”. Lo ha detto il presidente uscente dell’Inps Tito Boeri, parlando in audizione in Commissione Lavoro al Senato. “Il debito implicito del sistema pensionistico è destinato ad aumentare sia per effetto del nuovo canale di uscita anticipata che del congelamento degli adeguamenti della speranza di vita per le pensioni anticipate” L'articolo ...

Pensioni - Boeri al Senato : ‘Quota 100 pesa su generazioni future’ : La gran parte dei costi sostenuti per l’attivazione delle Pensioni anticipate con Quota 100, seppur in fase sperimentale per tre anni, "graverà comunque sulle generazioni future". Lo ha ribadito oggi il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito Boeri, durante un’audizione in commissione Lavoro al Senato, dove è cominciato oggi l’iter di conversione in legge del decretone che prevede il Reddito di cittadinanza, Quota 100, ma ...

Boeri : Quota 100 aumenta debito di 38mld : 18.11 Boeri:Quota 100aumenta debito di 38mld Finora sono arrivate all'Inps 18.000 domande per la pensione anticipata con Quota 100, un terzo da dipendenti pubblici. Così il presidente Boeri, in audizione al Senato, specificando che 4 domande su 10 arrivano da Basilicata, Calabria,Campania,Puglia e Sicilia. E sul costo avverte: "Aumenterà il debito implicito di 38 miliardi". Poi sul Reddito di cittadinanza: "Gli effetti di scoraggiamento al ...

Quota 100 - Boeri : 18mila domande arrivate all'Inps - 40% dal Sud : Sono 18mila le domande per Quota 100 già arrivate all'Inps. Il 40% dal Sud. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri in audizione al Senato. Un terzo sono arrivate da dipendenti pubblici, 4 su ...

Inps - Boeri : molti pensionati di quota 100 sono disoccupati - soprattutto al Sud : Oltre 18mila domande di pensionamento anticipato con quota 100, il 40% dalle regioni del Sud. E molte domande da «persone non occupate, circostanza che dovrebbe far riflettere circa l’idea che il pensionamento liberi posti di lavoro per i giovani». L’avvertimento arriva da Tito Boeri...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 penalizza il Reddito - Boeri allerta : Pensioni ultime notizie: Quota 100 penalizza il Reddito, Boeri allerta Sulle Pensioni ultime notizie riguardano le recenti critiche alla misura Quota 100, stavolta da parte del presidente dell’Inps Tito Boeri. Le ragioni di questi commenti sono da addursi soprattutto all’attuale componente demografica del Paese. Inoltre, di fronte alle 5.500 domande presentate nei primissimi giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, Boeri non si ...

Pensioni - Boeri : “5500 domande. Dato in linea con le attese - è presto per parlare di boom per Quota 100” : “Legittimo aspettarsi nei primi giorni un maggior numero di domande ma è presto per dire che si tratti di un boom e ci sia stato un numero superiore alle aspettative ma penso che siamo abbastanza in linea con quanto ci si potesse aspettare”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a margine di un evento a Milano. L'articolo Pensioni, Boeri: “5500 domande. Dato in linea con le attese, è presto per parlare di boom ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 non funzionano - dice Boeri : Duro attacco del presidente dell'Inps, Tito Boeri, ai due provvedimenti cardine della manovra del governo giallo-verde: Quota 100 e Reddito di cittadinanza. 'Sulle pensioni anticipate' dice Boeri in ...

Inps - parla Boeri : "Non va commissariata". Il Presidente dell'Istituto scettico su Quota 100 e Reddito : Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su un possibile commissariamento di Inps e Inail, subito smentite dal Ministero del Lavoro attraverso una nota ufficiale. Sull'argomento interviene anche ...