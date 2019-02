Barcellona | Ter Stegen parla del suo futuro

Giallo a Barcellona : giovane pizzaiolo ciociaro muore in circostanze misteriose : E' un vero e proprio Giallo la morte di Michele Romano. Il giovane, 26 anni, è stato trovato senza vita a Barcellona. Originario di Isola del Liri (comune in provincia di Frosinone, noto per le sue scenografiche cascate) viveva in Spagna e attualmente lavorava come pizzaiolo. Al momento non sono ancora note le cause del decesso anche se - come riportato dal Messaggero - pare che sia precipitato dal tetto dell'aeroporto. Intanto gli inquirenti ...

Calciomercato Torino - assalto ad un giovane della cantera del Barcellona : granata vicini alla fumata bianca : Il club granata è vicino a chiudere per l’arrivo di Alejandro Marcos, difensore centrale classe 2000 in scadenza con il Barcellona Il Torino guarda al futuro, provando ad anticipare la concorrenza per Alejandro Marcos, giovane difensore di proprietà del Barcellona. Il club granata, secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, avrebbe già raggiunto l’intesa con il classe 2000, che non intende rinnovare il proprio contratto ...

De Jong al Barcellona - Guardiola : “impossibile competere con questi club” : Il Barcellona ha piazzato il colpo Frenkie De Jong per 75 mln (più 11 di bonus), alza bandiera bianca il City di Guardiola. “Non sono deluso da lui – ha detto il tecnico catalano in conferenza stampa – È quasi impossibile competere con il Barça o il Real Madrid per il prestigio che hanno, per il campionato in cui giocano e perché sono club incredibili. I calciatori devono avere la libertà di scegliere, bisogna rispettare ...

Mundo Deportivo : «Corsa ad Emerson - Barcellona in vantaggio su Juventus e Inter» : TORINO - Emerson Aparecido Leite de Souza Junior , noto semplicemente come Emerson, si è messo in luce nella prima parte di stagione con la maglia dell'Atletico Mineiro ed è finito nel mirino di ...

"Ci hai colpito - adesso ci aiuterai" : quel gol pazzesco del milanista Boateng al Barcellona : "Ci hai colpito, adesso ci aiuterai". Il Barcellona ufficializza l'arrivo di Kevin Prince Boateng e ricorda lo splendido gol che il ghanese realizzò con la maglia del Milan in un incontro di Champions ...

Calciomercato Manchester United - contatto con il Barcellona per Coutinho : la situazione : Il brasiliano ha perso terreno nelle gerarchie di Valverde, per questo motivo il Manchester United sta tentando l’affondo Il Manchester United tenta Philippe Coutinho. Il giocatore del Barcellona non sta attraversando il suo migliore momento da quando un anno fa è arrivato al Camp Nou dal Liverpool, diventando l’affare più costoso nella storia del club inglese con una cessione da 120 milioni fissi e 40 ...

DIRETTA/ Milano Barcellona - info streaming e tv : l'assenza di Nedovic sarà determinante? - Eurolega basket - : Eurolega, DIRETTA Olimpia Milano Barcellona: info streaming video e cronaca live della sedicesima giornata di Eurolega di basket

Calciomercato estero - super offerta del Real per Eriksen : l’Arsenal tenta il colpo James Rodriguez - si muove il Barcellona : Non solo il Calciomercato in Italia, anche quello estero regala grande spettacolo, importanti trattative nelle ultime ore. Il Real Madrid continua a seguire il centrocampista Christian Eriksen in scadenza con il Tottenham nel 2020, secondo AS i Blancos sarebbero pronti a lanciare l’assalto ma la richiesta del Tottenham è altissima: 250 milioni di euro. Eriksen è considerato l’erede ideale di Modric, l’offerta Blancos si ...

Calciomercato - Coutinho lascia il Barcellona? Il brasiliano tentato dal Manchester United : Philippe Coutinho stanco di fare la riserva al Barcellona: il Manchester United pronto a tentare il colpo in questa sessione di mercato Dopo l’esborso milionario per portarlo dal Liverpool al Barcellona, Philippe Coutinho sarebbe già pronto a fare le valige per volare a Manchester. Lo United sarebbe infatti intenzionato a presentare un’offerta ai blaugrana per il talento brasiliano ed a tentare il calciatore con un contratto ...

Barcellona Pozzo di Gotto a lutto per la morte di Marialena Maio. Dolore e commozione dell'intera comunità : 'La vita sa davvero essere ... : ... troppo presto, è una giovane donna conosciuta da tutti, non solo per il bellissimo sorriso e il buon carattere, ma anche per il grande impegno nel sociale e nella politica, e per l'attitudine, oggi ...

Calciomercato Juventus – Dall’Inghilterra sicuri : Ramsey si allontana! Todibo intanto sceglie il Barcellona : Doppia frenata per il mercato dei parametri zero della Juventus: si complicano le piste che portano a Ramsey e Todibo La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero e, già a gennaio, ha messo gli occhi su due interessanti profili che a giugno potrebbero dire addio ai loro rispettivi club. Il primo è Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in grado di fare bene entrambe le due fasi, in possesso di grande esperienza ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Concorso Musicale Internazionale Maria Canals di Barcellona : Tra il 23 marzo e il 4 aprile , Barcellona sarà di nuovo al centro della pratica del pianoforte, riunendo alcuni dei migliori giovani pianisti di tutto il mondo. I partecipanti sono stati in grado di ...

André Silva pazzo per la playstation : 'Per vincere scelgo Barcellona o Manchester City' : vincere sempre, facendo gol. Anche fuori dal campo, il chiodo fisso di André Silva è lo stesso. L'attaccante portoghese del Siviglia ha però rivelato che davanti alla consolle, una delle sue grandi ...