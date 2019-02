Baglioni stupisce ancora All’Ariston i suoi ballerini 

lastampa

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Un Festival di Sanremo con il corpo di ballo non s’era mai visto. Quest’anno ci sarà, Claudiol’ha voluto per dare un tocco di novità a una kermesse della quale è direttore artistico per la seconda volta, o forse perché se n’è innamorato nel suo tour «Al Centro» che aveva debuttato all’Arena di Verona il 14 settembre dell’anno scorso. Così...