Un anno fa il raid di Macerata | parla Traini

The Division 2 : i raid arriveranno - ma non al lancio del gioco : Ubisoft ha dovuto dare una notizia certamente poco gradita a quanti si aspettavano i raid all'uscita di Tom Clancy's The Division 2, che, lo ricordiamo, arriverà il prossimo 15 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come riferisce Comicbook, infatti, questa modalità di gioco ci sarà, ma non al momento del lancio.Il motivo è spiegato dal creative director Mathais Karlson in un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Arekkz: c'è ancora del ...