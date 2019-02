Toninelli:ispezione su A22,sia pubblica

: #Toninelli dispone ispezione su A22: 'Gestione tornerà pubblica' - Agenzia_Ansa : #Toninelli dispone ispezione su A22: 'Gestione tornerà pubblica' - Affaritaliani : Toninelli: ispezione sulla A22, gestione tornerà pubblica - Affaritaliani : Toninelli: ispezione sulla A22, gestione tornerà pubblica -

"Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. E' già in corso un'per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione". Così il ministro Infrastrutture e Trasporti,,in una nota in cui ricorda che la concessione è scaduta da anni e si è "ad un passo dal rinnovo con una gestione totalmentee più conveniente".(Di domenica 3 febbraio 2019)