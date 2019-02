Spalletti si difende attaccando | Conte? Invenzioni

Inter - Spalletti difende Icardi : “quello che sta facendo è perfettamente in linea con il suo valore” : L’allenatore dell’ Inter ha presentato in conferenza stampa il match contro il Torino in programma domani “Mi fa piacere ci siano prospettive importanti e che la società voglia fare una squadra più forte perché se merita la nostra storia, i nostri tifosi“. Lo dice l’allenatore dell’ Inter , Luciano Spalletti , commentando l’ingresso nella società nerazzurra, con una quota di minoranza di ...

Spalletti difende Icardi : 'A Madrid per il Superclasico? Non vedo problemi' : L'Inter non può fallire con il Psv. C'è anche da dimenticare la sconfitta contro la Juventus: 'Abbiamo le stesse certezze di un mese fa', ha spiegato Luciano Spalletti. Certezze. 'Per quanto mi ...