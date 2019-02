“Mi ha tradito” Stefano Bettarini | la confessione va in onda a Verissimo

Deputato lascia il Movimento 5 Stelle per andare in Forza Italia dure accuse : “Mi hanno preso in giro e tradito” : Dall’Osso lascia il Movimento 5 Stelle e passa a Forza Italia, le sue dure accure contro il M5S Il Deputato Matteo Dall’Osso passa da M5s a Forza Italia. “Prima mi hanno usato – dice l’ormai ex pentastellato, malato di Sla – poi mi hanno preso in giro, non posso più restare con i 5 Stelle. Lascio il gruppo e aderisco a FI. Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno ...