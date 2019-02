Marisa Laurito | «Trent’anni fa a Sanremo | io e Mia»

vanityfair

(Di domenica 3 febbraio 2019) Una Madonna coloratissima omaggio di Arbore, le porte comprate a Bali, una tela da cui sporge una serie di falli eretti (L’unico vero è assente fa il titolo, e infatti c’è un buco, a dire maschio addio). I ladri che sono entrati nell’attico romano diquesti ricordi non glieli hanno portati via. C’è anche Mia: fondale rosso, parole scritte («Chi la vuole per una notte e c’è chi la prende a botte»), una silhouette con il nome dell’amica. «È un quadro contro il femminicidio, Mimì è la prima che ha scritto contro la violenza alla donna. L’ho esposto nella mostra Radici squadrate, su tutte le cellule impazzite dell’umanità».ha 67 anni e nel 1989 fu dodicesima a. Al Festival era arrivata su un aereo con Mia Martini, che avrebbe cantato Almeno tu nell’universo: «Sedeva sola sul fondo, e nessuno voleva ...