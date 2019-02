Maltempo | frane e allagamenti in tutt’Italia | valanghe sulle Alpi | un morto e diversi

Emergenza Maltempo in tutta Italia : frane - allagamenti e rischio valanghe : Fiumi ingrossati in Toscana, Campania e Sardegna. Passi chiusi in Lombardia. iena del Reno, ancora problemi in Emilia Romagna

Maltempo - allerta rossa della Protezione civile per rischio esondazioni e frane : ecco dove : La Protezione civile ha diramato allerta rossa fino alla mezzanotte di domani, domenica 3 febbraio, in tutta l'Emilia Romagna, dove causa Maltempo potrebbero esserci frane ed esondazioni. Sotto monitoraggio la piena del Reno e quella degli affluenti del Po, che è già salito di tre metri in sole 12 ore. allerta arancione e gialla in altre regioni centro-meridionali.Continua a leggere

Maltempo - geologi Basilicata : “Modello sottosuolo per evitare frane” : La frana che ha interessato il centro storico di Pomarico (Matera) in questi giorni rappresenta “solo l’ultimo degli eventi disastrosi che ha colpito il nostro territorio e che ha messo per l’ennesima volta in ginocchio una comunita’ intera, dissestando e danneggiando numerose abitazioni civili e infrastrutture; la principale strada di collegamento con i borghi vicini e la rete infrastrutturale; le reti idriche, fognanti ...

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : tanta pioggia - frane e allagamenti : allagamenti, caduta di alberi e frane sono stati segnalati nel corso della mattinata in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che sta attraversando la regione. Tra la mattina e il primo pomeriggio – spiega la Protezione civile regionale – le precipitazioni hanno avuto una tregua, specie sui monti, mentre il vento si è attenuato. Un altro fronte, più moderato e con aria più fredda, sta risalendo l’Adriatico ...

Maltempo Lombardia : pioggia battente provoca frane sul Garda - passi alpini chiusi per neve in Valtellina e Valchiavenna : Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato una frana sulla Gardesana Occidentale, tra Riva e Limone sul Garda al confine tra Brescia e il territorio trentino, all’altezza della Casa della Trota. Detriti e rocce sono caduti sulla strada. A causa della neve oggi sono chiusi diversi passi alpini in Valtellina e Valchiavenna con conseguenti problemi di collegamento. Il passo del Foscagno, che unisce Livigno (Sondrio) al resto della ...

Maltempo in Liguria : frane e allagamenti nell’Imperiese : Una forte ondata di Maltempo si è abbattuta sulla costa ligure di ponente: una ventina, da ieri sera, le chiamate giunte ai vigili del fuoco dei tre distaccamenti della provincia di Imperia. Particolarmente colpita la zona di Sanremo. In località Madonna della Guardia si è registrato un crollo che ha comportato la chiusura della strada. Un’altra frana ha interessato la strada che da Bussana porta a Beusi, provocandone la ...

Maltempo Emilia-Romagna : frane nel Bolognese - superata fase critica del Secchia a Sassuolo : A causa delle forti raffiche di vento e della pioggia si sono registrate frane e rami caduti su diverse strade provinciali nel Bolognese. Nei pressi dell’abitato di Silla, sull’Appennino Bolognese – spiega la Città metropolitana di Bologna – e’ stata chiusa precauzionalmente la sp 57 al km 0+100 in corrispondenza del ponte sul torrente Silla. Era in corso una importante piena del torrente che lambiva gli archi della ...

Maltempo - in Irpinia case allagate e frane in montagna : Allerta meteo “arancione” della Protezione Civile per la provincia di Avellino dove abbondanti piogge hanno gia’ messo a dura prova alcune zone del territorio provinciale. Nella frazione Celsi del comune di Serino alcune abitazioni di via San Nicola sono state completamente allagate. I residenti sono stati sollecitati dalla Protezione Civile a soggiornare ai piani alti delle abitazioni. Nel comune di Quindici, sulla montagna di ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : in arrivo Maltempo - mare mosso e rischio frane : Una nuova Allerta per il maltempo stata emessa per la giornata di domani, sabato 2 febbraio, dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R. L’Allerta e’ arancione e gialla per criticita’ idraulica, idrogeologica e vento in molte zone del territorio regionale; gialla per possibili mareggiate sulla costa ...

Maltempo nell’Avellinese : frane a Quindici - nelle stesse zone colpite dall’alluvione del 1998 : Le intense precipitazioni delle scorse ore hanno provocato due frane a Quindici, nell’Avellinese: uno in località Madonna della Neve, (4mila metri cubi), ed uno in località Foreste (2mila metri cubi. Gli smottamenti si sono verificati nella stessa area interessata dall’alluvione che nel 1998 investì Quindici, Sarno, Siano e Bracigliano provocando almeno 230 morti. Il Comune di Quindici ha attivato il Coc per monitorare la situazione ...

Il Maltempo sferza l'Italia - frane a Ischia e in Sardegna : Il maltempo continua a colpire alcune regioni con frane a Ischia e in Sardegna. Forte vento e mare mosso creano disagi anche ai collegamenti marittimi.

Maltempo - alluvione Messina : al via piano di monitoraggio frane : Dieci anni fa, nel 2009, un’alluvione devastò la zona sud di Messina provocando numerose vittime: l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, con il direttore Maurizio Croce, ha affidato i lavori per un programma di indagini di natura geognostica e di monitoraggio inclinometrico delle frane che interessano i centri abitati di Pezzolo e Altolia, entrambe frazioni del capoluogo peloritano, assegnando i lavori per un importo complessivo ...