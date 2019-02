Mal' aria | l' inquinamento atmosferico nelle nostre città è da codice rosso

Firenze - la «farmacia letteraria» per curare i Mali dell’anima : Inquietudine, cicatrici che pervadono l’anima, ipocondria sentimentale, scarsa autostima, nostalgia di un passato glorioso. Verrebbe da suggerire uno psicologo o un ansiolitico. Ma c’è chi, invece, preferisce medicare l’anima consigliando letture salvifiche. È il caso di Elena Molini che, dopo quattro anni di lavoro in una grande catena di librerie, poco prima di Natale ha deciso di aprire la Piccola Farmacia Letteraria, nella periferia sud di ...

Maltempo Alto Adige - Provincia di Bolzano : su A22 Brennero ripartito il flusso dei veicoli - “auto e camion privi della necessaria attrezzatura invernale” : Non utilizzate l’autostrada del Brennero. Questo l’appello che arriva dalla Protezione civile Provinciale alla luce delle forti nevicate che stanno interessando da ieri mattina l’Alto Adige. Presso la sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è insediato il Centro situazioni Provinciale, che sta monitorando la situazione e coordinando tutti gli interventi. 220 gli spazzaneve del Servizio strade impegnati senza ...

Maltempo : variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa del Maltempo, si segnalano variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine. La corsa Laziomar Formia – Ponza delle 14.30 di oggi anticipa alle 13.30. L'articolo Maltempo: variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Rimini - fenomeno 'anoMalo' nell'aria : come in un film uccelli impazziti contro auto e case : Effetto della frequenza dei ripetitori che in natura non esistono, delle variazioni del campo magnetico terrestre o, secondo le ipotesi più bizzarre ed estreme, segnali di ufo in avvicinamento o dell'apocalisse prossima ventura. A Rimini da una settimana a portare scompiglio, paura e angoscia, sono stormi di uccelli in quantità impressionante che dal cielo "precipitano" disorientati per poi schiantarsi contro auto e case. Parecchi cittadini ...

Maltempo Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa sulla Palermo-Agrigento : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 08:05 sulla linea Palermo–Agrigento per l’erosione della massicciata, tra Aragona e Agrigento Bassa, provocata dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando l’area. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

Giulia Grillo - 'basta morire di Mal d'aria nella Pianura padana. Parte tavolo con le Regioni' : ... la maggior Parte, ricorda Grillo, "nelle regioni della Pianura padana, una delle zone più inquinate d'Europa e del mondo". Anche per questo l'Italia, sottolinea il ministro, è sotto infrazione ...

Maurizio Costanzo : "Da quando sono sposato con Maria non mi amMalo più : lei è la mia medicina" : Maurizio Costanzo sveste i panni di conduttore e giornalista imperturbabile per parlare del rapporto con Maria De Filippi, sua moglie da oltre un ventennio. Sulle pagine del Quotidiano Nazionale, Costanzo si confessa mostrandosi in versione inedita e affermando che l'amore può giovare finanche alla salute.Posso dire che se si è insoddisfatti, possono venirti gli acciacchi [...] Se stai bene in un rapporto, e io lo sono da ventitre ...

Maltempo : l'aria artica sfonda in nord Africa. Ingenti nevicate e disagi in Tunisia : l'aria artica giunta nel Mediterraneo negli ultimi giorni, comportando un diffuso guasto del tempo di stampo invernale su gran parte d'Italia, è riuscita ad incunearsi sin verso l'Africa...

Cristiano Malgioglio : “Maria Schneider? Siamo stati molto amici. E’ stata dimenticata da tutti e quando un’occasione bussò alla sua porta - si amMalò” : Uno dei pregi de La Repubblica delle Donne, l’appuntamento del mercoledì di Rete 4 con Piero Chiambretti e la sua combriccola, è che riesce a unire “il basso con l’alto”. Le trasformazioni di Giacomo Urtis con la storia di Maria Schneider. Già. E’ stato Cristiano Malgioglio (in tema di censure) a raccontare qualcosa in più della storia dell’attrice protagonista del film Ultimo Tango a Parigi, recentemente ...

Maltempo - nevicate oltre i 500 metri. Spargisale a quote più basse su gran parte della rete viaria : Le squadre di pronto intervento della Provincia di Terni sono in azione dalla notte appena trascorsa per fronteggiare i problemi di transitabilità sulle strade causati da neve e soprattutto ghiaccio. ...

Trapianto riuscito per Alex Maria Montresor - il bambino affetto da una Malattia rara : A distanza di un mese dall'intervento al piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex, affetto da una malattia genetica rara, il Trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore cui è stato sottoposto "è riuscito": il percorso Trapiantologico, infatti, "può dirsi concluso positivamente" ed Alex è "in buone condizioni di salute" e lascerà l'Ospedale "Bambin Gesù" nelle prossime ore. Le cellule del ...

Oggi in edicola l'aria di Brescia : resta Malata ma migliora : Nelle pagine di cronaca cittadina la Brescia che «inventa» : il 14enne Loris progetta la cintura che aiuta a orientarsi chi non può vedere, mentre il manerbiese Enrico Facchinetti ha ideato un ...

Mal’aria - qualità dell’aria da codice rosso : nel 2018 in 55 capoluoghi superati i limiti di Pm10 e ozono : Un anno da codice rosso per la qualità dell’aria: irrespirabile sia d’inverno sia d’estate. Con l’auto privata che continua a essere di gran lunga il mezzo più utilizzato: se ne contano 38 milioni e soddisfano il 65,3% degli spostamenti. Un paradosso se si pensa che un italiano su tre vorrebbe stare meno al volante. Eppure l’Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di motorizzazione (con una media di circa 65 auto ogni cento ...

Barcone in avaria con 100 migranti al largo di Misurata : "Non chiamate i libici". Si muove Malta : Nuovo allarme migranti per le 100 persone segnalate a bordo di un Barcone in avaria a largo della Libia, a circa 60 miglia a nord dalla città di Misurata. A dare la notizia è Alarm Phone, un call center di volontari che raccoglie le richieste di soccorso in mare che giungono dai migranti. Su Twitter gli attivisti spiegano che le persone a bordo dalla barca in avaria: "Volevano che informassimo le autorità, ma non quelle libiche. La prima ...