Boxe | Sergey Kovalev torna sul trono | Campione WBO dei massimi leggeri | sconfitto Alvarez

(Di domenica 3 febbraio 2019)to sul, il micidiale russo hail colombiano Eleidercon verdetto unanime ai punti (116-112, 116-112, 120-108) e ha così riconquistato il Mondiale WBO deiche aveva perso lo scorso 4 agosto proprio contro il sudamericano. Al Ford Center di Frisco (Texas, USA), dove in precedenza Carmine Tommasone aveva sfidato Oscar Valdez per il Mondiale WBO dei pesi piuma, il 35enne ha dominato in lungo e in largo imponendosi con autorevolezza nella rivincita cheaveva concesso e ritoccando così il suo record (33 successi di cui 28 prima del limite, 3 sconfitte e un pareggio). Il ribattezzato Krusher non ha dato un attimo di respiro al 34enne di Apartado, Storm non è mai riuscito a impensierirlo ed è così incappato nella prima sconfitta in carriera (24-1).parte fortissimo con il suo jab e con delle combinazioni che minano ...