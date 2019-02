Uccide con una coltellata la moglie 25enne e ferisce gravemente la cognata | fermato La

Mamma partorisce da sola in casa - Uccide il figlio e lo nasconde in un peluche gigante : Ha raccontato di essere stata lasciata dal padre dei bambini e di aver sentito cadere il mondo crollare sopra di sé, così ha deciso di compiere il folle gesto.

Mamma 20enne Uccide i gemellini appena nati : condannata a 12 mesi di carcere : Jelica S., 20enne serba, era stata abbandonata dal suo compagno che voleva farla abortire. Ha dato alla luce i due gemelli nella sua casa di Lucerna, in Svizzera, da sola. Poi la follia: "Non so cosa mi sia passato per la testa". La donna è stata condannata a 12 mesi di carcere.Continua a leggere

Ragazzo infelice di essere vergine a 27 anni minaccia : “Ucciderò tutte le ragazze che incontro” : “Non ho mai avuto una ragazza”: un Ragazzo del Colorado si è sfogato sui social, lamentandosi del fatto di essere ancora vergine a 27 anni. La sua tristezza però, si è trasformata presto in rabbia e così dalle lamentele Christopher Wayne Cleary è passato alle minacce, sempre più pesanti, tanto da preoccupare i residenti del suo quartiere. “Ucciderò tutte le ragazze che incontro”, ha annunciato infatti in un altro post su ...

Tredicenne si Uccide con il fucile del padre - dopo aver partecipato al Blue Whale : Una ragazza di 13 anni si è uccisa con il fucile del padre dopo aver partecipato al gioco letale online Blue Whale. Emine Karadag è stata trovata morta nel suo letto nella sua casa ad Adana, nel sud ...

Asfalto viscido - perde il controllo dell'auto e Uccide un 85enne : perde il controllo della sua auto e investe un anziano a passeggio a piedi. Tragedia in via Ogliaro, a Gragnano. Un 85enne ha perso la vita, travolto da un'auto che ha improvvisamente slittato sull'...

Igor il russo - la frase sconvolgente in aula : "Ho voluto Uccidere i due poliziotti - dovevo sdraiarli" : "Ho sparato a Ravaglia, perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato, perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo sdraiare tutti e due". E' la frase che Igor il russo, all'anagrafe Norbert Feher, ha pronunciato in aula durante l'udienza preliminare a po

Venezuela - Maduro : "Pronto a negoziare con l'opposizione - Trump mi vuole Uccidere" : Il presidente,in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria", si dice favorevole a elezioni legislative anticipate per porre fine alla crisi politica

Innamorata del cognato Uccide la sorella con 68 coltellate : condannata all'ergastolo : Mentre uccideva sua sorella Saima, nella mente della 26enne Sabah Khan c'era molto di più di una furia omicida incontrollata: a spingerla a infierire come un'ossessa su di lei con 68 coltellate c'...

Lite tra disperati - clochard Uccide un altro senzatetto e dorme con il cadavere accanto : MILANO È una storia di disagio, violenza, abbandono. Una Lite tra senzatetto in una ex discoteca in cui l'uomo più anziano perde la vita e il suo cadavere viene scoperto solo perché il presunto ...

Napoli - tragedia familiare a Cardito : Uccide il figlio della compagna e poi confessa : Giuseppe di appena 7 anni, domenica pomeriggio giocava con la sua sorellina, di 8 anni, nella camera da letto quando all’improvviso qualcosa è andato storto. I bambini, nell’uragano dei loro pochi anni, rompono il letto recentemente acquistato. È bastata una monelleria a far accendere la furia omicida di Tony Essoubty Badre, compagno della madre dei piccoli. L’uomo tra calci, schiaffi e pugni ha colpito ripetutamente i bambini provocando gravi ...

Treviso - gli muore il cane e lui si Uccide con i gas di scarico della sua automobile : Un brutto dramma della solitudine si è verificato ieri a Villorba, in provincia di Treviso, dove un uomo di 50 anni si è tolto la vita con i gas di scarico della sua automobile. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, pare che domenica scorsa all'uomo sia venuto a mancare il suo inseparabile cane, un bastardino. Era con lui che l'uomo, il quale viveva da solo, trascorreva le sue giornate. Quella compagnia però domenica ...

Una Vita Anticipazioni 30 gennaio 2019 : Ursula racconta che Olga ha tentato di Uccidere Blanca : La Dicenta confessa alla figlia di essere stata costretta ad abbandonare Olga perché posseduta dal demonio.