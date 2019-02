Il cane perde i sensi nel rogo! I pompieri gli salvano la vita

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un incendio sorprende un'abitazione di Carozzo - La Spezia - i vigili del fuoco intervengono e mentre spengono il fuoco riescono a recuperare l'animale. Poco prima dell'ora di cena, scatta l'allarme per l'incendio di un'abitazione in località Carozzo, sulle colline levantine. Pochi minuti e due squadre della sede centrale di via Antoniana si sono precipitate sul posto. L'incendio aveva letteralmente avvolto una parte dell'abitazione, ma fortunatamente le persone all'interno sono riuscite ad uscire autonomamente.Mentre le operazioni di spegnimento iniziano, una squadra, comincia a perlustrare l'interno dell'abitazione invasa dal fumo. Ed ecco la sorpresa: nella camera da letto c'è Ettore, un bellissimo, di razza labrador. Quando gli operatori lo ritrovano il povero quadrupede è peroò privo di. Viene portato immediatamente all'esterno: dapprima si cerca di somministrargli aria pulita con la maschera degli autoprotettori (la bombola che hanno sulle spalle i vigili del fuoco) poi si è continuato direttamente con l'ossigeno dell'ambulanza. Attimi di forte apprensione, secondi che sembrano minuti ma per fortuna Ettore si è ripreso tra l'euforia e la soddisfazione di tutti i soccorritori ed ovviamente quella dei suoi padroni.