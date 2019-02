Pensione Opzione donna prorogata al 2019 e poi Monitorateci!

Pensione Opzione donna 2019 - il decreto subirà un ritardo - le ultime novità : Resta inalterata la nostra convinzione che la solidarietà femminile sia una delle poche risorse su cui contare per sopravvivere ad un mondo fin troppo ostile, tanto nel lavoro quanto nella vita di ...

Pensione anticipata - quota 100 e opzione donna : le modalità di uscita nel 2019 : Tante le novità sulla riforma delle pensioni, dalle uscite anticipate alla quota 100, dalla proroga dell'opzione donna all'Ape social, alla Pensione di cittadinanza, previste dalla Manovra economica del Governo Conte per andare in Pensione nel corso del 2019. Alcuni istituti pensionistici sono stati confermati (come nel caso dell'anticipo pensionistico Ape social, ma anche della proroga dell'opzione donna), altri hanno rettificato l'andamento ...