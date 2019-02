Insigne: «Ancelotti mi aveva detto che avrei segnato. Marek? Lui sa cosa decidere»

ilnapolista

(Di sabato 2 febbraio 2019) Carloglipronosticato il gol. Quell’abbraccio ha tutto quel significato. Lorenzoè corso verso il tecnico per ripagarlo di tanta fiducia. «Con il mister ho un ottimo rapporto – spiega a fine partita– mi ha sempre dato fiducia e anche quando non facevo gol mi ha schierato dal primo minuto. Oggi mi hache facevo gol e l’ho abbracciato più forte». Un gol che ha scacciato la crisi: «In verità – continua – ero un po’ giù perché non segnavo da tanto. Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere per raggiungere traguardi importanti. Quest’anno rispetto alle stagioni scorse ero partito più veloce. Di solito sono lento a segnare. Ed invece ora mi ero bloccato. Ma se si continua a lavorare il gol arriva e si è più sereni».Samp battuta con estrema facilità: «Sapevamo che era una squadra forte, che ...