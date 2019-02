Il figlio di David Bowie non concede diritti musicali per Stardust

ilfogliettone

(Di sabato 2 febbraio 2019) Doccia fredda per gli appassionati di. Ildel duca bianco, Duncan Jones, ha dichiarato ai fan che la pellicola non conterrà alcuna musica di suo padre, perché nessuno ha rilasciato il permesso. Proprio qualche giorno fa è stato annunciato che Johnny Flynn avrebbe interpretatonel film che rappresenta l'ascesa della superstar, a partire dal viaggio in America del 1971, che ha ispirato il musicista nella creazione del suo iconico alter ego, Ziggy."Sono abbastanza sicuro che finora nessuna pellicola abbia mai ottenuto ie sarei il primo a saperlo" ha detto Duncan Jones. Inoltre ha lamentato il fatto che la sua famiglia non è stata consultata per il film: "Non sto dicendo che la pellicola non sia in produzione. Sto dicendo che, così com`è stato concepito, questo film non avrà alcuna musica scritta da mio padre, e non posso ...